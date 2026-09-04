Прогноз погоди в Києві та області на завтра 5 вересня від Укргідрометцентру

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Києві та області завтра, 5 вересня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про опади. Крім того, будуть сильні пориви вітру, внаслідок чого оголошено небезпеку.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Погода в Києві та області на 5 вересня

Упродовж доби очікуються невеликі дощі. Вітер південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а вдень пориви до 20 метрів на секунду.

Погода в Україні 5 вересня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Київщині вночі +12...+17 °С , вдень +22...+27 °С ;

, вдень ; у Києві вночі +15...+17 °С, вдень близько +25 °С.

Через сильні пориви вітру (15-20 метрів на секунду) синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

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"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — додали в Укргідрометцентрі.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського, 4 вересня російські окупанти атакували будівлю СБУ в Києві. Дрон був спрямований в кабінет керівника Служби. На удар вже відреагував глава МЗС Андрій Сибіга. За його словами, це серйозна ескалація, яка вимагає рішучих відповідей.

Крім того, сьогодні в столиці вшанували памʼять Героя України та розвідника Назара Боровицького. Зокрема, була презентація книги-брошури, яка присвячена його життю та службі.