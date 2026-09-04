Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 5 сентября от Укргидрометцентра

Люди под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Киеве и области завтра, 5 сентября, ожидается переменной облачностью. Синоптики предупреждают об осадках. Кроме того, будут сильные порывы ветра, в связи с чем объявлена опасность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Погода в Киеве и области на 5 сентября

В течение суток ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западный и западный со скоростью 7–12 метров в секунду, а днем порывы до 20 метров в секунду.

Погода в Украине 5 сентября. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по Киевской области ночью +12...+17 °С , днем +22...+27 °С ;

, днем ; в Киеве ночью +15...+17 °С, днём около +25 °С.

Из-за сильных порывов ветра (15-20 метров в секунду) синоптики объявили первый уровень опасности.

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"Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движении транспорта", — добавили в Укргидрометцентре.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского, 4 сентября российские оккупанты атаковали здание СБУ в Киеве. Дрон был направлен в кабинет руководителя Службы. На удар уже отреагировал глава МИД Андрей Сибига. По его словам, это серьезная эскалация, требующая решительных ответных мер.

Кроме того, сегодня в столице почтили память Героя Украины и разведчика Назара Боровицкого. В частности, состоялась презентация книги-брошюры, посвященной его жизни и службе.