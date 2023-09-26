"Гроші на ЗСУ" та "дайте працювати": під КМДА одразу два мітинги
У вівторок, 26 вересня, під КМДА зібрались чимало людей. Одні вимагають, щоб влада витрачала більше коштів на підтримку ЗСУ, інші — вимагають захистити малий та середній бізнес.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE
Що відомо про мітинги під КМДА
Із самого ранку під адміністрацією зібрались десятки людей. На місці проводять одразу два мітинги. На кадрах чутно, як кияни скандують "гроші на ЗСУ".
На плакатах можна роздивитись надписи "хочу дрони для військових замість бруківки", "бруківкою життя воїна не врятуєш" У такий спосіб люди вимагають від влади припинити витрачати гроші на ремонт доріг і допомогти воїнам.
Із мітингом на підтримку ЗСУ поруч стоять і кияни з плакатами "Моя кав‘ярня законна. Дайте працювати", "Лишіть робочі місця. Ми повинні працювати для перемоги", "Дайте просто працювати" "Мафи на місцях — люди у містах", "Попко не мовчи".
На запитання кореспондента, чому люди вийшли під КМДА, учасники цього мітинги кажуть, що хочуть аби свавілля проти малого бізнесу припинилось.
"Щоб перестали зносити законні кіоски, які стоять з документами, з паспортами. Дайте спокій. Дайте працювать спокійно", — поділились мітингувальниці.
Інша учасниця протесту переконана, що малий бізнес, а саме кіоски просто неохідні державі під час війни.
"Ми зараз захищаємо свій малий родинний бізнес, який дає в бюджет гроші, який підтримує військових, якмй зараз у війну дуже на часі. Тому ми вийшли проти свавілля Кличка і військової адміністрації Попка", — каже жінка.
До того ж помітно, що між учасниками паралельних протестів панує взаєморозуміння.
Представники малого бізнесу також хочуть аби воїни отримали гідну підтримку.
"І також ми хочемо, щоб всі гроші були на ЗСУ, а не на відмивання доріг і так далі. Ми хочемо щоб нас почули", — розповіла учасниця протесту.
Нагадаємо, кияни вже не вперше виходять на мітинг під КМДА. Так, попередня акція відбулась 23 вересня.