"Гроші на ЗСУ" та "дайте працювати": під КМДА одразу два мітинги

Протест під КМДА. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 26 вересня, під КМДА зібрались чимало людей. Одні вимагають, щоб влада витрачала більше коштів на підтримку ЗСУ, інші — вимагають захистити малий та середній бізнес.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

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Із самого ранку під адміністрацією зібрались десятки людей. На місці проводять одразу два мітинги. На кадрах чутно, як кияни скандують "гроші на ЗСУ".

На плакатах можна роздивитись надписи "хочу дрони для військових замість бруківки", "бруківкою життя воїна не врятуєш" У такий спосіб люди вимагають від влади припинити витрачати гроші на ремонт доріг і допомогти воїнам.

Люди з плакатами під КМВА. Фото: Новини.LIVE

Із мітингом на підтримку ЗСУ поруч стоять і кияни з плакатами "Моя кав‘ярня законна. Дайте працювати", "Лишіть робочі місця. Ми повинні працювати для перемоги", "Дайте просто працювати" "Мафи на місцях — люди у містах", "Попко не мовчи".

Плакат із закликом до мера Кличка. Фото: Новини.LIVE

На запитання кореспондента, чому люди вийшли під КМДА, учасники цього мітинги кажуть, що хочуть аби свавілля проти малого бізнесу припинилось.

"Щоб перестали зносити законні кіоски, які стоять з документами, з паспортами. Дайте спокій. Дайте працювать спокійно", — поділились мітингувальниці.

Інша учасниця протесту переконана, що малий бізнес, а саме кіоски просто неохідні державі під час війни.

"Ми зараз захищаємо свій малий родинний бізнес, який дає в бюджет гроші, який підтримує військових, якмй зараз у війну дуже на часі. Тому ми вийшли проти свавілля Кличка і військової адміністрації Попка", — каже жінка.

До того ж помітно, що між учасниками паралельних протестів панує взаєморозуміння.

Представники малого бізнесу також хочуть аби воїни отримали гідну підтримку.

"І також ми хочемо, щоб всі гроші були на ЗСУ, а не на відмивання доріг і так далі. Ми хочемо щоб нас почули", — розповіла учасниця протесту.

Нагадаємо, кияни вже не вперше виходять на мітинг під КМДА. Так, попередня акція відбулась 23 вересня.