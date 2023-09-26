Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow "Гроші на ЗСУ" та "дайте працювати": під КМДА одразу два мітинги arrow

"Гроші на ЗСУ" та "дайте працювати": під КМДА одразу два мітинги

26 вересня 2023 12:41
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
"Гроші на ЗСУ" та "дайте працювати": під КМДА одразу два мітинги
Протест під КМДА. Фото: Новини.LIVE
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У вівторок, 26 вересня, під КМДА зібрались чимало людей. Одні вимагають, щоб влада витрачала більше коштів на підтримку ЗСУ, інші — вимагають захистити малий та середній бізнес.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

Читайте також:

Що відомо про мітинги під КМДА

Із самого ранку під адміністрацією зібрались десятки людей. На місці проводять одразу два мітинги. На кадрах чутно, як кияни скандують "гроші на ЗСУ".

На плакатах можна роздивитись надписи "хочу дрони для військових замість бруківки", "бруківкою життя воїна не врятуєш" У такий спосіб люди вимагають від влади припинити витрачати гроші на ремонт доріг і допомогти воїнам.

Під КМВА проводять два паралельні мітинги
Люди з плакатами під КМВА. Фото: Новини.LIVE

Із мітингом на підтримку ЗСУ поруч стоять і кияни з плакатами "Моя кав‘ярня законна. Дайте працювати", "Лишіть робочі місця. Ми повинні працювати для перемоги", "Дайте просто працювати" "Мафи на місцях — люди у містах", "Попко не мовчи".

Люди вимагають припинити свавілля
Плакат із закликом до мера Кличка. Фото: Новини.LIVE

На запитання кореспондента, чому люди вийшли під КМДА, учасники цього мітинги кажуть, що хочуть аби свавілля проти малого бізнесу припинилось. 

"Щоб перестали зносити законні кіоски, які стоять з документами, з паспортами. Дайте спокій. Дайте працювать спокійно", — поділились мітингувальниці.

Інша учасниця протесту переконана, що малий бізнес, а саме кіоски просто неохідні державі під час війни. 

"Ми зараз захищаємо свій малий родинний бізнес, який дає в бюджет гроші, який підтримує військових, якмй зараз у війну дуже на часі. Тому ми вийшли проти свавілля Кличка і військової адміністрації Попка", — каже жінка.

До того ж помітно, що між учасниками паралельних протестів панує взаєморозуміння.

Представники малого бізнесу також хочуть аби воїни отримали гідну підтримку.  

"І також ми хочемо, щоб всі гроші були на ЗСУ, а не на відмивання доріг і так далі. Ми хочемо щоб нас почули", — розповіла учасниця протесту. 

Нагадаємо, кияни вже не вперше виходять на мітинг під КМДА. Так, попередня акція відбулась 23 вересня. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз