Хватит брусчатки, ВСУ нуждаются в дронах: киевляне собрались на митинг против тендеров Кличко

Митинг под стенами КГГА. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 7 октября под стенами КГГА снова проходит митинг. Люди требуют у мэра Виталия Кличко выделять больше средств на помощь ВСУ.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE

Читайте также:

Что требуют люди под стенами КГГА

По словам одной из активисток, она хочет, чтобы отменили бессмысленные тендеры. При этом она уточнила, что на платформе ProZorro их много и некоторые касаются брусчатки, новой красивой территории парка.

"Нашим воинам нужны дроны, а не вот это все. Зачем это все", — говорит она и добавила, что если не будет дронов, то не будет людей, которые будут ходить по этим паркам.

Также отмечается, что на брусчатке под стенами админздания разбросаны денежные купюры

Еще одна митингующая пришла под стены КГГА с фотографией своего отца, который служил в ВСУ.

"Мы общались и ему было 32 года, когда он погиб. Он никогда не жаловался, что Киеву не хватает автопаркинга за 120 миллионов. Его сослуживцы никогда не жаловались, что в Киеве плохая брусчатка, а вот на то, что не хватает турникетов, которые спасают жизни, лекарства, вот это не хватает", — говорит она.

Девушка поражается, что в то время, как люди отдают последнюю зарплату, депутаты могут выделять огромные деньги на бессмысленные вещи.

Еще одна протестующая говорит, что ее брат служит в Запорожской области и там критически не хватает авто, чтобы подвозить оружие и вывозить раненых.

Напомним, что 5 октября, под стенами КГГА проходит очередной митинг. Среди протестующих — работники "Киевметростроя" и метрополитена, требующие уволить директора "Спецжилфонда" Владимира Шария.

Также мы сообщали, что 26 сентября, под КГГА собралось немало людей. Одни требовали, чтобы власти тратили больше средств на поддержку ВСУ, другие — защитить малый и средний бизнес.