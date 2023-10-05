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"Кличко оставит без жилья": киевляне вышли под стены КГГА с протестом

5 октября 2023 12:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Кличко оставит без жилья": киевляне вышли под стены КГГА с протестом
Митинг возле КГГА 5 октября. Фото: соцсети
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, 5 октября, под стенами КГГА проходит очередной митинг. Среди протестующих — работники "Киевметростроя" и метрополитена, требующие уволить директора "Спецжилфонда" Владимира Шария.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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Причина митинга

Известно, что на сегодняшний митинг вышли сотрудники "Киевметростроя" и метрополитена. Люди держали в руках плакаты с надписями: "Мэр Кличко оставляет работников метрополитена без жилья", "Увольте мошенника Шария", а также "Городской совет, выделите средства на достройку дома по просп. Голосеевский, 74".

Причиной акции стало недостроенное жилье от "Спецжилфонда", в строительство которого люди 6 лет назад вложили средства.

Следовательно, митингующие требуют уволить директора коммунального предприятия Владимира Шария.

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Митингующие с плакатами. Фото: соцсети

Скандал со "Спецжилфондом"

Сегодня в Киевской городской прокуратуре привили обвинительный акт в отношении директора КП "Спецжилфонд". Шария обвиняют в служебной халатности, которая привела к ущербу в 21 миллион гривен.

Сообщается, что между коммунальным предприятием и частным предприятием был заключен договор подряда о строительстве жилого дома на пересечении ул. Милютенко-Шолом-Алейхем в Деснянском районе.

Однако, получив оплату, подрядчик недоконца выполнил свою работу, больше не вернул средства. Поэтому в дальнейшем стороны договорились о расторжении договора.

На момент расторжения соглашения просроченная задолженность подрядчика перед КП "Спецжилфонд" составляла 21 миллион гривен. К тому же, начиная с декабря 2017 года, директор КП не принял никаких мер для того, чтобы взыскать задолженность и не подавал гражданские иски.

"В результате служебной халатности чиновника территориальной общине нанесен ущерб на 21 млн грн. Обвиняемый отстранен от занимаемой должности", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно, 26 сентября, под КГГА собралось немало людей. Одни требовали, чтобы власти тратили больше средств на поддержку ВСУ, другие — защитить малый и средний бизнес.

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