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Доверие киевлян к Кличко резко упало — какие причины

19 декабря 2023 18:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Доверие киевлян к Кличко резко упало — какие причины
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: соцсети
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За последние полгода рейтинг доверия к мэру Киева Виталию Кличко существенно уменьшился. Соотетсвующий процент составляет 22%. Среди причин — техногенные аварии и решения власти.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии КМИС.

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Падение рейтинга доверия к Кличко

Еще в мае 2023 года уровень доверия к Кличко составлял 74%. Уже к декабрю текущего года этот показатель снизился до 52%.

"К тройке лидеров по доверию также относится Виталий Кличко с показателями доверия 52% и недоверия — 43%. Однако в случае Кличко достаточно значительное проседание доверия — в мае 2022 года ему доверяли 74%, не доверяли —18%", — говорится в сообщении.

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Результаты исследования. Фото: КМИС

Причины недоверия киевлян к Кличко

Следует отметить, что последние несколько месяцев были непростыми для Виталия Кличко, что повлияло на его профессиональную репутацию.

В частности, поводом для недоверия стал ремонт на Дегтяревском путепроводе, где 30 сентября произошел обвал перекрытий. Позже, 8 декабря, стало известно о закрытии шести станций метро на синей ветке метрополитена, что заметно усложнило ситуацию с движением транспорта в столице.

Нельзя не отметить многочисленные митинги под стенами КГГА, в ходе которых митингующие потребовали выделить больше средств из бюджета Киева на оборону и ВСУ, а не на благоустройство. В связи с этим все больше людей недовольны решениями городских властей.

Напомним, КГГА сообщила, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях "синей" ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

На 8 декабря уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В то же время сообщили, что дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.

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