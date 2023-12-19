Доверие киевлян к Кличко резко упало — какие причины

Результаты исследования. Фото: КМИС

Причины недоверия киевлян к Кличко

Следует отметить, что последние несколько месяцев были непростыми для Виталия Кличко, что повлияло на его профессиональную репутацию.

В частности, поводом для недоверия стал ремонт на Дегтяревском путепроводе, где 30 сентября произошел обвал перекрытий. Позже, 8 декабря, стало известно о закрытии шести станций метро на синей ветке метрополитена, что заметно усложнило ситуацию с движением транспорта в столице.

Нельзя не отметить многочисленные митинги под стенами КГГА, в ходе которых митингующие потребовали выделить больше средств из бюджета Киева на оборону и ВСУ, а не на благоустройство. В связи с этим все больше людей недовольны решениями городских властей.

Напомним, КГГА сообщила, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях "синей" ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

На 8 декабря уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В то же время сообщили, что дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.