Обстріл Києва 27 грудня — скільки людей загинули

Наслідки удару по будинку в Києві. Фото: Нацполіція

Наразі поліцейські продовжують працювати у семи районах Києва після обстрілів у ніч проти 27 грудня. Внаслідок влучання ворожого дрона у житловий будинок загинув чоловік, також є поранені.

Про це повідомили в поліції Києва.

Обстріли Києва 27 грудня

Правоохоронці розповіли, що внаслідок влучання російського безпілотника у багатоповерховий будинок в Дніпровському районі столиці загинув 71-річний місцевий мешканець. Його 70-річна дружина у важкому стані в лікарні.

Наразі у семи районах Києва розгорнуті оперативні штаби. Наразі відомом про 32 поранених, серед яких двоє дітей.

"Правоохоронці фіксують пошкодження, оглядають будівлі, приймають звернення від громадян та надають усю необхідну допомогу. Роботи тривають", — йдеться у повідомленні.

Водночас у ДСНС розповіли, що зараз аварійно-рятувальні роботи тривають у Дніпровському, Дарницькому та Шевченківському районах столиці. Рятувальники проводять розбір завалів, демонтаж аварійних конструкцій та обстеження пошкоджених будівель.

Також на місцях працюють штаби РДА з питань допомоги населенню, залучено підрозділи КАРС, комунальні служби та долучились волонтерські організації.

Крім того, розгорнули пункти обігріву, працюють польові кухні, надається допомога постраждалим мешканцям.

Нагадаємо, у ніч проти 27 грудня росіяни завдали масованого удару по Києву.

Ворожа атака на столицю спричинила руйнування житлових будинків. Також є багато поранених.

Крім того, в Києві тисячі будинків залишилися без опалення. Серед них дитсадки, школи та установи соцсфери.