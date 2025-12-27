Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Розбір завалів у Києві — яка кількість загиблих і поранених

Розбір завалів у Києві — яка кількість загиблих і поранених

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 16:46
Обстріл Києва 27 грудня — скільки людей загинули
Наслідки удару по будинку в Києві. Фото: Нацполіція

Наразі поліцейські продовжують працювати у семи районах Києва після обстрілів у ніч проти 27 грудня. Внаслідок влучання ворожого дрона у житловий будинок загинув чоловік, також є поранені.

Про це повідомили в поліції Києва. 

Реклама
Читайте також:

Обстріли Києва 27 грудня

Правоохоронці розповіли, що внаслідок влучання російського безпілотника у багатоповерховий будинок в Дніпровському районі столиці загинув 71-річний місцевий мешканець. Його 70-річна дружина у важкому стані в лікарні. 

Наразі у семи районах Києва розгорнуті оперативні штаби. Наразі відомом про 32 поранених, серед яких двоє дітей. 

"Правоохоронці фіксують пошкодження, оглядають будівлі, приймають звернення від громадян та надають усю необхідну допомогу. Роботи тривають", — йдеться у повідомленні. 

Водночас у ДСНС розповіли, що зараз аварійно-рятувальні роботи тривають у Дніпровському, Дарницькому та Шевченківському районах столиці. Рятувальники проводять розбір завалів, демонтаж аварійних конструкцій та обстеження пошкоджених будівель.

Також на місцях працюють штаби РДА з питань допомоги населенню, залучено підрозділи КАРС, комунальні служби та долучились волонтерські організації. 

Крім того, розгорнули пункти обігріву, працюють польові кухні, надається допомога постраждалим мешканцям.

Нагадаємо, у ніч проти 27 грудня росіяни завдали масованого удару по Києву

Ворожа атака на столицю спричинила руйнування житлових будинків. Також є багато поранених. 

Крім того, в Києві тисячі будинків залишилися без опалення. Серед них дитсадки, школи та установи соцсфери.

Київ обстріли будинок війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації