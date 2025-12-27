Видео
Дрон пробил жилье насквозь — женщина об атаке на Киев

Дрон пробил жилье насквозь — женщина об атаке на Киев


Дата публикации 27 декабря 2025 18:40
Удар России по многоэтажке Киева 27 декабря — что говорит местная жительница
Последствия российского обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Жительница поврежденного дома в Шевченковском районе Киева рассказала о российской атаке в ночь на 27 декабря. По ее словам, ударный дрон типа Shahed "прошил" квартиру насквозь.

Об этом женщина рассказала в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Удар России по многоэтажке Киева 27 декабря

Женщина поделилась, что услышала характерный звук беспилотника и поняла, что он очень близко.

"Я лежала подальше от окна и это меня спасло. Спасло также то, что я всегда делаю крест на крест шторы, если взрывная волна, то чтобы задержало, и цветы меня спасли, у меня очень высокие цветы, то есть они сдержали на себе все это стекло, которое летело", — говорит она.

В результате российской атаки квартира серьезно повреждена: выбиты окна с нескольких сторон, разрушены стены, санузел.

Женщина получила порезы ног и рук, а также находится в шоковом состоянии. После взрыва она искала своего домашнего любимца и выбиралась из квартиры сквозь пыль и обломки. Также она проверила, живы ли соседи.

Несмотря на обстрелы женщина не планирует выезжать из Киева.

"Мне предложили и в офисе пожить... Но это мой дом. Это единственное, что у меня есть. Эти 12 метров, в них укладывается вся моя жизнь", — добавила она.

Напомним, в результате российского массированного обстрела более полумиллиона человек в Киеве и области остаются без света.

Российские оккупанты убили в Киеве 71-летнего мужчину. Кроме того, еще 32 человека получили ранения.





