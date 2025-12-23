Відео
Головна Київ Дрон РФ пошкодив будинок у Києві — які масштаби руйнувань

Дрон РФ пошкодив будинок у Києві — які масштаби руйнувань

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 13:39
Уламки дрона пошкодили будинок у Києві — які наслідки атаки
Ліквідація наслідків удару по Святошинському району. Фото: Новини.LIVE

У Києві ліквідовують наслідки чергової ворожої атаки, яка призвела до пошкоджень житлового будинку у Святошинському районі. Наразі фахівці оцінюють стан будівлі та масштаби завданих збитків.

Про це повідомила речниця Київської МВА про наслідки ворожої атаки Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE.

Наслідки влучання уламків БпЛА у багатоповерхівку

Як стало відомо, внаслідок падіння уламків постраждали п'ятеро людей, серед них 16-річна дитина. Дитину та жінку було госпіталізовано, ще трьом постраждалим медичну допомогу надали на місці.

За словами речниці КМВА, у багатоповерхівці вибито вікна та пошкоджено балкони. Частина мешканців опинилася заблокованою у власних квартирах, однак рятувальники оперативно провели деблокування. На місці продовжують працювати відповідні служби.

"Ця будівля не зазнала серйозних пошкоджень, але після проведення перевірки служби зможуть сказати, чи необхідно деяким мешканцям відселення в інше житло, якщо вони не зможуть проживати у власних квартирах через аварійність. У будь-якому випадку люди можуть звернутися за матеріальною допомогою. Якщо людям знадобиться відселення, вони зможуть оформити єдиноразову виплату у 40 тисяч гривень на відселення та щомісяця 20 тисяч гривень на компенсацію оренди житла", — сказала Катерина Поп.

Нагадаємо, внаслідок атаки вранці 23 грудня у Києві уламок російського дрону пошкодив п'ятиповерхівку.

Як повідомили Новини.LIVE  у поліції, на місці влучання розгорнуто штаб оперативної допомоги мешканцям, а також триває ліквідація наслідків.

Київ обстріли війна в Україні багатоповерхівка БпЛА
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
