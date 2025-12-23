Обломки дрона повредили дом в Киеве — каковы последствия атаки

Ликвидация последствий удара по Святошинскому району. Фото: Новости.LIVE

В Киеве ликвидируют последствия очередной вражеской атаки, которая привела к повреждениям жилого дома в Святошинском районе. Сейчас специалисты оценивают состояние здания и масштабы нанесенного ущерба.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской МВА о последствиях вражеской атаки Екатерина Поп в эфире Ранок.LIVE.

Последствия попадания обломков БпЛА в многоэтажку

Как стало известно, в результате падения обломков пострадали пять человек, среди них 16-летний ребенок. Ребенок и женщина были госпитализированы, еще трем пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте.

По словам пресс-секретаря КГГА, в многоэтажке выбиты окна и повреждены балконы. Часть жителей оказалась заблокированной в собственных квартирах, однако спасатели оперативно провели деблокирование. На месте продолжают работать соответствующие службы.

"Это здание не претерпело серьезных повреждений, но после проведения проверки службы смогут сказать, необходимо ли некоторым жителям отселение в другое жилье, если они не смогут проживать в собственных квартирах из-за аварийности. В любом случае люди могут обратиться за материальной помощью. Если людям понадобится отселение, они смогут оформить единовременную выплату в 40 тысяч гривен на отселение и ежемесячно 20 тысяч гривен на компенсацию аренды жилья", — сказала Екатерина Поп.

Напомним, в результате атаки утром 23 декабря в Киеве обломок российского дрона повредил пятиэтажку.

Как сообщили Новини.LIVE в полиции, на месте попадания развернут штаб оперативной помощи жителям, а также продолжается ликвидация последствий.