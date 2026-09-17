Фірсов попередив про нові загрози для Києва через російські дрони

Єгор Фірсов. Фото: Фірсов/Facebook

Військовий та колишній народний депутат Єгор Фірсов розповів про розвиток російських безпілотників та можливі зміни у тактиці їхнього застосування проти України. Під час щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, він зазначив, що РФ збільшує виробництво БпЛА, а російські оператори накопичують бойовий досвід.

Передає журналістка Новини․LIVE Галина Остаповець.

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Росія нарощує виробництво дронів

"Дронів буде більше. Чому? Виробництво противника зростає, вони здатні виробляти більше. Поряд Китай — це хаб для всього різного, мікроелементів, комплектуючих, тих самих реактивних двигунів, чіпів", — сказав військовий.

Фірсов також зазначив, що РФ збільшує кількість екіпажів, які обслуговують безпілотники. При цьому, за його словами, російські оператори мають значно більше практичного досвіду, ніж на початку повномасштабної війни.

Які дрони може застосовувати РФ

Фірсов прогнозує, що російські атаки можуть ставати складнішими за своєю структурою. Йдеться не лише про окремі ударні БпЛА, а й про використання безпілотників із різними функціями.

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Він назвав кілька можливих варіантів — реактивні дрони, дрони-ретранслятори для передачі зв'язку іншим безпілотникам, а також великі дрони-"матки", які можуть переносити менші БпЛА.

За оцінкою військового, така конфігурація атак створює додаткові складнощі для української оборони, оскільки одночасно можуть використовуватися різні типи безпілотників.

Чому під ударом залишається Київ

"Особливо для киян під ударом буде Київ, бо Київ — це серце. Я думаю, що противник вибрав формат терору. Банально, кошмарити столицю, щоб всім було важко", — заявив він.

Водночас Фірсов нагадав, що його попередження щодо появи FPV-дронів над Києвом, зроблене рік тому, вже справдилося.

Яка ситуація у Київській області

Нагадаємо, раніше Новини․LIVE повідомляли, що Київську область включили до переліку територій підвищеного ризику. Як пояснив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, це рішення не передбачає нових обмежень чи змін у правилах повсякденного життя людей, а насамперед стосується підтримки бізнесу. За його словами, Київщина залишається одним із ключових економічних регіонів України.

Також Новини․LIVE писали, що Київ може увійти в опалювальний сезон із недостатнім рівнем захисту критичної інфраструктури. Про це 16 вересня під час заходу LB.ua заявив колишній голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин, розповідаючи про підготовку столиці до зимових викликів.