Фирсов предупредил о новых угрозах для Киева со стороны российских дронов

Егор Фирсов. Фото: Фирсов/Facebook

Военный и бывший народный депутат Егор Фирсов рассказал о развитии российских беспилотников и возможных изменениях в тактике их применения против Украины. Во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, он отметил, что РФ увеличивает производство БПЛА, а российские операторы накапливают боевой опыт.

Об этом сообщает журналистка Новини․LIVE Галина Остаповец.

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Россия наращивает производство дронов

"Дронов станет больше. Почему? Производство противника растет, они способны производить больше. Рядом Китай — это хаб для всего разнообразного: микроэлементов, комплектующих, тех самых реактивных двигателей, чипов", — сказал военный.

Фирсов также отметил, что РФ увеличивает количество экипажей, обслуживающих беспилотники. При этом, по его словам, российские операторы имеют значительно больше практического опыта, чем в начале полномасштабной войны.

Какие дроны может применять РФ

Фирсов прогнозирует, что российские атаки могут становиться более сложными по своей структуре. Речь идет не только об отдельных ударных БПЛА, но и об использовании беспилотников с различными функциями.

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Он назвал несколько возможных вариантов — реактивные дроны, дроны-ретрансляторы для передачи связи другим беспилотникам, а также крупные дроны-"матки", которые могут переносить более мелкие БПЛА.

По оценке военного, такая конфигурация атак создает дополнительные сложности для украинской обороны, поскольку одновременно могут использоваться различные типы беспилотников.

Почему под ударом остается Киев

"Особенно для киевлян под ударом будет Киев, потому что Киев — это сердце. Я думаю, что противник выбрал формат террора. Банально, мучить столицу, чтобы всем было тяжело", — заявил он.

В то же время Фирсов напомнил, что его предупреждение о появлении FPV-дронов над Киевом, сделанное год назад, уже сбылось.

Какова ситуация в Киевской области

Напомним, ранее Новини․LIVE сообщали, что Киевскую область включили в перечень территорий повышенного риска. Как пояснил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, это решение не предусматривает новых ограничений или изменений в правилах повседневной жизни людей, а прежде всего касается поддержки бизнеса. По его словам, Киевская область остается одним из ключевых экономических регионов Украины.

Также Новини․LIVE писали, что Киев может войти в отопительный сезон с недостаточным уровнем защиты критической инфраструктуры. Об этом 16 сентября во время мероприятия LB.ua заявил бывший глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин, рассказывая о подготовке столицы к зимним вызовам.