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Головна Київ РФ зосередить удари на підстанціях для знеструмлення Києва

РФ зосередить удари на підстанціях для знеструмлення Києва

Ua ru
10 жовтня 2026 11:24
Ексклюзив
РФ зосередить атаки на підстанціях для знеструмлення Києва
Електрик проводить ремонтні роботи. Фото: УНІАН

Російські війська протягом зими можуть зосередити удари по високовольтних лініях і розподільчих вузлах, які забезпечують електропостачання Києва. Це пов’язано з нестачею власної генерації у столиці та її залежністю від постачання електроенергії з інших регіонів.

Про це директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

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Чому Київ залишається вразливим до атак на енергетику

Олександр Харченко повідомив в інтерв'ю, що наразі Київ та Одеса мають недостатньо власних потужностей для виробництва електроенергії, тому залежать від зовнішнього постачання. Через це удари по високовольтних лініях і розподільчих вузлах можуть створювати додаткові ризики для стабільного електропостачання цих міст.

"Є певні нюанси в окремих енергетичних вузлах, як то зараз в Києві чи в Одесі, просто немає достатньої генерації, бо вона пошкоджена чи знищена для того, щоб виробити електроенергію всередині Києва. І це, звісно, створює великі проблеми, тому що Київ споживає в піку до 12-15% загальноукраїнського споживання і потребує дуже великої кількості відповідної електроенергії, щоб вона надійшла ззовні. І коли відбуваються удари відповідно по високовольтних підстанціях, по розподільчих підстанціях, ситуація стає дуже складною", — сказав він.

Як можна посилити енергетичну стійкість столиці

Директор Центру досліджень енергетики наголосив, що наразі одним із довгострокових завдань України має стати розвиток і відновлення генерувальних потужностей безпосередньо в Києві. Це дозволить столиці менше залежати від постачання електроенергії з інших регіонів.

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"Одна зі стратегічних довготермінових задач — це будівництво і відновлення генерації в Києві для того, щоби Київ міг сам себе забезпечувати. Ну і так само перспективно нам треба працювати з Одесою", — пояснив експерт.

Раніше ми писали, що Олександр Харченко в цьому ж інтерв'ю оцінив можливу тривалість відключень електроенергії в Києві взимку. За його прогнозом, у разі найгіршого розвитку подій світло в столиці можуть вимикати на термін до 14 годин на добу.

Новини.LIVE інформували, що через проблеми з електропостачанням в столиці вже розгорнули пункти незламності. В Оболонському, Подільському та Святошинському районах зараз найгірша ситуація зі світлом.

Київ Одеса електроенергія зима атака Електрика
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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