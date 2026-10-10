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Главная Киев Дроновая атака на Киев: на 25-этажный дом упали обломки

Дроновая атака на Киев: на 25-этажный дом упали обломки

Ua ru
10 октября 2026 12:56
Атака дронов на Киев 10 октября: на 25-этажный дом упали обломки
Спасатели ГСЧС тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС Киевской области

Россия продолжает систематически наносить удары по столице с помощью беспилотников. В Соломенском районе Киева обломки упали на 25-этажный жилой дом. Также есть информация о попадании в 8-этажное офисное здание в том же районе. Экстренные службы направляются к местам падения.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Атака дронами на Киев 10 октября

В субботу, 10 октября, в Киеве объявили желтый уровень опасности. Позже жители столицы услышали мощные взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе столицы зафиксировали два случая падения обломков беспилотника.

Обломки БПЛА упали на 25-этажный жилой дом. Кроме того, обломки попали в 8-этажное офисное здание.

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Экстренные службы направляются на места происшествий. Информация о возможных пострадавших, масштабах повреждений и других последствиях в настоящее время уточняется.

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Сообщение Виталия Кличко. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что зимой Россия может сосредоточить удары по энергетической инфраструктуре Киева, в частности по высоковольтным линиям и распределительным узлам, обеспечивающим столицу электроэнергией. Сейчас город полностью зависит от внешних поставок.

Мы писали, что зимой Киев может оставаться без электроэнергии по 14 часов в сутки. Речь идет именно о самом худшем сценарии для столицы, если атаки РФ будут иметь такую же интенсивность, как сейчас.

Виталий Кличко Киев дроны атака беспилотник БпЛА
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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