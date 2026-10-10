Відключення світла у Києві - взимку блекаут може тривати 12-14 годин

Блекаут у Києві. Фото: Новини.LIVE

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що за найгіршим сценарієм відключення світла у Києві взимку можуть тривати до 14 годин на добу. Водночас він зазначив, що у ворога немає реального ресурсу, щоб ізолювати київський енергетичний вузол і залишити столицю без електроенергії.

Про це фахівець розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.

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Чого намагається досягти РФ і що буде зі світлом у Києві

Олександр Харченко повідомив, що під час останніх атак Росія намагалась ізолювати столичний енергетичний вузол, щоб залишити Київ без світла. Однак такий прогноз і сценарій були відомі, тож до них готувалися і ворог не досяг своєї мети.

"Київ погасити їм не вдалося. Є певні обмеження, були вимушені відключення і обмеження метрополітену, частини водоканалу, але одночасно ми побачили, що ті заходи, які готувалися, щоб швидко усувати наслідки таких ударів, вони дають свої результати і наразі ми досить швидко можемо повернути живлення туди, де воно зникає. Повернути водопостачання і відпрацьовувати далі, відновлювати інші пошкодження", — пояснив фахівець.

Харченко додав, що не бачить у Росії "реального ресурсу добитися того", щоб ізолювати київський енергетичний вузол. За його словами, ворог може значно обмежити потужність електрики, яка поступає до столиці, однак не більш того.

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Водночас він висловив думку, що зима буде важкою і обмежень буде багато, як планових, так і аварійних. Однак при цьому буде розуміння, що електрика повернеться протягом години.

На запитання, до чого готуватися киянам за оптимістичним та песимістичним сценарієм, фахівець сказав наступне:

"За оптимістичним сценарієм у нас будуть відключення, які триватимуть 4-6 годин. За умови досить таких інтенсивних морозів. Якщо морозів не буде, то в принципі буде сильно легше. Що стосується песимістичного сценарію, то цілком можливо, що якщо буде дуже холодно, і інтенсивність атак залишиться такою, якою є, то в якісь моменти в нас будуть обмеження 12-14 годин на добу", — резюмував Олександр Харченко.

Проблеми зі світлом у Києві

Як повідомляли Новини.LIVE, мер Києва Віталій Кличко кілька днів тому заявив, що через посилення атак РФ столиця України опинилася в умовах, коли йдеться про виживання. У зв'язку з цим він порадив киянам розглянути можливість тимчасового переїзду, але наголосив, що не закликатиме до повної евакуації Києва.

Також ми писали, що 9 жовтня в Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули пункти незламності. Причиною стало те, що у цих районах найважча ситуація з енергозабезпеченням.