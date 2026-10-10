Відключення світла у Києві - взимку блекаут може тривати 12-14 годин

Харченко: світла взимку у Києві може не бути до 14 годин на добу
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що за найгіршим сценарієм відключення світла у Києві взимку можуть тривати до 14 годин на добу. Водночас він зазначив, що у ворога немає реального ресурсу, щоб ізолювати київський енергетичний вузол і залишити столицю без електроенергії.
Про це фахівець розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій.
Чого намагається досягти РФ і що буде зі світлом у Києві
Олександр Харченко повідомив, що під час останніх атак Росія намагалась ізолювати столичний енергетичний вузол, щоб залишити Київ без світла. Однак такий прогноз і сценарій були відомі, тож до них готувалися і ворог не досяг своєї мети.
"Київ погасити їм не вдалося. Є певні обмеження, були вимушені відключення і обмеження метрополітену, частини водоканалу, але одночасно ми побачили, що ті заходи, які готувалися, щоб швидко усувати наслідки таких ударів, вони дають свої результати і наразі ми досить швидко можемо повернути живлення туди, де воно зникає. Повернути водопостачання і відпрацьовувати далі, відновлювати інші пошкодження", — пояснив фахівець.
Харченко додав, що не бачить у Росії "реального ресурсу добитися того", щоб ізолювати київський енергетичний вузол. За його словами, ворог може значно обмежити потужність електрики, яка поступає до столиці, однак не більш того.
Водночас він висловив думку, що зима буде важкою і обмежень буде багато, як планових, так і аварійних. Однак при цьому буде розуміння, що електрика повернеться протягом години.
На запитання, до чого готуватися киянам за оптимістичним та песимістичним сценарієм, фахівець сказав наступне:
"За оптимістичним сценарієм у нас будуть відключення, які триватимуть 4-6 годин. За умови досить таких інтенсивних морозів. Якщо морозів не буде, то в принципі буде сильно легше. Що стосується песимістичного сценарію, то цілком можливо, що якщо буде дуже холодно, і інтенсивність атак залишиться такою, якою є, то в якісь моменти в нас будуть обмеження 12-14 годин на добу", — резюмував Олександр Харченко.
Проблеми зі світлом у Києві
Як повідомляли Новини.LIVE, мер Києва Віталій Кличко кілька днів тому заявив, що через посилення атак РФ столиця України опинилася в умовах, коли йдеться про виживання. У зв'язку з цим він порадив киянам розглянути можливість тимчасового переїзду, але наголосив, що не закликатиме до повної евакуації Києва.
Також ми писали, що 9 жовтня в Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули пункти незламності. Причиною стало те, що у цих районах найважча ситуація з енергозабезпеченням.