Дронова атака на Київ — у КМВА розповіли подробиці обстрілу

Військові запускають ракети в небо. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Другий день поспіль Росія атакує Київ безпілотниками типу "Shahed". В ніч проти 19 листопада в столиці кілька разів оголошували повітряну тривогу, також працювали сили ППО.

Про це повідомляє очільник КМВА Сергій Попко.

Читайте також:

Скільки БпЛА збили сили ППО над Києвом

"БпЛА противника були запущені багатьма групами й заходили на атаку Києва хвилями, з різних напрямків, водночас постійно змінюючи вектори руху за маршрутом. Тому і тривога в столиці оголошувалася кілька разів", — йдеться в повідомленні.

Також Попко розповів, що силам ППО в районі столиці вдалося збити близько 10 ворожих безпілотників.

"Силами та засобами ППО на території Києва та на підступах до міста було уражено близько десятка ворожих цілей. (остаточні підсумкові дані щодо типу та кількості оприлюднять Повітряні Сили)", — уточнив очільник КМВА.

Він додав, що наразі немає інформації щодо постраждалих чи критичних руйнувань в місті — ці дані уточнюються.

"Як бачите, ворог активізував атаки на Київ. Тому будьте уважними та відповідальними і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе", — закликав Попко киян та гостей столиці.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника КМВА Сергія Попка

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги вночі, 19 листопада, в Києві та області лунали вибухи, які були результатом роботи сил ППО.