Дроновая атака на Киев — в КГВА рассказали подробности обстрела

Военные запускают ракеты в небо. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Второй день подряд Россия атакует Киев беспилотниками типа Shahed. В ночь на 19 ноября в столице несколько раз объявляли воздушную тревогу, также работали силы ПВО.

Об этом сообщает глава КГВА Сергей Попко.

Читайте также:

Сколько БпЛА сбили силы ПВО над Киевом

"БпЛА противника были запущены многими группами и заходили на атаку Киева волнами по разным направлениям, одновременно постоянно меняя векторы движения по маршруту. Поэтому и тревога в столице объявлялась несколько раз", — говорится в сообщении.

Также Попко рассказал, что силам ПВО в районе столицы удалось сбить около 10 вражеских беспилотников.

"Силами и средствами ПВО на территории Киева и на подступах к городу было поражено около десятка вражеских целей. (окончательные итоговые данные по типу и количеству обнародуют Воздушные Силы)", — уточнил глава КГВА.

Он добавил, что пока нет информации о пострадавших или критических разрушениях в городе — эти данные уточняются.

"Как видите, враг активизировал атаки на Киев. Поэтому будьте внимательны и ответственны и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Берегите себя", — призвал Попко киевлян и гостей столицы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы КГВА Сергея Попко

Напомним, что во время воздушной тревоги ночью, 19 ноября, в Киеве и области раздавались взрывы, которые были результатом работы сил ПВО.