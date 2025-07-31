Обстріл Києва 31 липня - відео наслідків атаки дронів у Солом'янському районі

Дронова атака РФ на Київ — як виглядає Солом'янський район
В ніч проти 31 липня росіяни здійснили масовану атаку дронів на Київ. Внаслідок обстрілу постраждав щонайменше Солом'янський район, де було більше всього фіксацій наслідків.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Кадри Солом'янського району Києва після атаки РФ 31 липня
Зазначимо, що цієї ночі начальник КМВА Тимур Ткаченко інформував про те, що у Солом'янському районі було зафіксовано наступне:
- пожежу в багатоповерхівці;
- займання біля житлового будинку;
- загорання в освітньому закладі;
- палали склади та декілька нежитлових приміщень за різними адресами;
- було зафіксовано падіння частин БпЛА на двох локаціях — біля будинку та на машину.
Кореспондент Новини.LIVE побував на одному з місць російської атаки у Києві та показав наслідки. Зокрема, на кадрах видно згорілі авто та пошкоджені квартири.
Нагадаємо, що більш детально ознайомитися з наслідками атаки РФ по Києву можна за цим посиланням.
Також ми повідомляли, що вже зранку росіяни здійснили ракетний удар по Києву. Внаслідок обстрілу постраждала житлова забудова.
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