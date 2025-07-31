Обстріл Києва 31 липня - відео наслідків атаки дронів у Солом'янському районі

Пошкоджене авто у Києві через атаку РФ. Фото: скриншот з відео

В ніч проти 31 липня росіяни здійснили масовану атаку дронів на Київ. Внаслідок обстрілу постраждав щонайменше Солом'янський район, де було більше всього фіксацій наслідків.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Кадри Солом'янського району Києва після атаки РФ 31 липня

Зазначимо, що цієї ночі начальник КМВА Тимур Ткаченко інформував про те, що у Солом'янському районі було зафіксовано наступне:

пожежу в багатоповерхівці;

займання біля житлового будинку;

загорання в освітньому закладі;

палали склади та декілька нежитлових приміщень за різними адресами;

було зафіксовано падіння частин БпЛА на двох локаціях — біля будинку та на машину.

Кореспондент Новини.LIVE побував на одному з місць російської атаки у Києві та показав наслідки. Зокрема, на кадрах видно згорілі авто та пошкоджені квартири.

Нагадаємо, що більш детально ознайомитися з наслідками атаки РФ по Києву можна за цим посиланням.

Також ми повідомляли, що вже зранку росіяни здійснили ракетний удар по Києву. Внаслідок обстрілу постраждала житлова забудова.