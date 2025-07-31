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Головна Київ Дронова атака РФ на Київ — як виглядає Солом'янський район

Дронова атака РФ на Київ — як виглядає Солом'янський район

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 05:33
Обстріл Києва 31 липня - відео наслідків атаки дронів у Солом'янському районі
Пошкоджене авто у Києві через атаку РФ. Фото: скриншот з відео

В ніч проти 31 липня росіяни здійснили масовану атаку дронів на Київ. Внаслідок обстрілу постраждав щонайменше Солом'янський район, де було більше всього фіксацій наслідків.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Кадри Солом'янського району Києва після атаки РФ 31 липня

Зазначимо, що цієї ночі начальник КМВА Тимур Ткаченко інформував про те, що у Солом'янському районі було зафіксовано наступне:

  • пожежу в багатоповерхівці;
  • займання біля житлового будинку;
  • загорання в освітньому закладі;
  • палали склади та декілька нежитлових приміщень за різними адресами;
  • було зафіксовано падіння частин БпЛА на двох локаціях — біля будинку та на машину.

Кореспондент Новини.LIVE побував на одному з місць російської атаки у Києві та показав наслідки. Зокрема, на кадрах видно згорілі авто та пошкоджені квартири.

Нагадаємо, що більш детально ознайомитися з наслідками атаки РФ по Києву можна за цим посиланням.

Також ми повідомляли, що вже зранку росіяни здійснили ракетний удар по Києву. Внаслідок обстрілу постраждала житлова забудова.

Київ пожежа вибух обстріли війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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