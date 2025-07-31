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Главная Киев Дроновая атака РФ на Киев — как выглядит Соломенский район

Дроновая атака РФ на Киев — как выглядит Соломенский район

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 05:33
Обстрел Киева 31 июля — видео последствий атаки дронов в Соломенском районе
Поврежденное авто в Киеве из-за атаки РФ. Фото: скриншот из видео

В ночь на 31 июля россияне совершили массированную атаку дронов на Киев. В результате обстрела пострадал по меньшей мере Соломенский район, где было больше всего фиксаций последствий. 

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Отметим, что этой ночью начальник КГВА Тимур Ткаченко информировал о том, что в Соломенском районе было зафиксировано следующее:

  • пожар в многоэтажке;
  • возгорание возле жилого дома;
  • возгорание в образовательном учреждении;
  • пылали склады и несколько нежилых помещений по разным адресам;
  • было зафиксировано падение частей БпЛА на двух локациях - возле дома и на машину.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на одном из мест российской атаки в Киеве и показал последствия. В частности, на кадрах видно сгоревшие авто и поврежденные квартиры.

Напомним, что более подробно ознакомиться с последствиями атаки РФ по Киеву можно по этой ссылке.

Также мы сообщали, что уже утром россияне осуществили ракетный удар по Киеву. В результате обстрела пострадала жилая застройка.

Киев пожар взрыв обстрелы война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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