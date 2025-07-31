Обстрел Киева 31 июля — видео последствий атаки дронов в Соломенском районе

Дроновая атака РФ на Киев — как выглядит Соломенский район
В ночь на 31 июля россияне совершили массированную атаку дронов на Киев. В результате обстрела пострадал по меньшей мере Соломенский район, где было больше всего фиксаций последствий.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Кадры Соломенского района Киева после атаки РФ 31 июля
Отметим, что этой ночью начальник КГВА Тимур Ткаченко информировал о том, что в Соломенском районе было зафиксировано следующее:
- пожар в многоэтажке;
- возгорание возле жилого дома;
- возгорание в образовательном учреждении;
- пылали склады и несколько нежилых помещений по разным адресам;
- было зафиксировано падение частей БпЛА на двух локациях - возле дома и на машину.
Корреспондент Новини.LIVE побывал на одном из мест российской атаки в Киеве и показал последствия. В частности, на кадрах видно сгоревшие авто и поврежденные квартиры.
Напомним, что более подробно ознакомиться с последствиями атаки РФ по Киеву можно по этой ссылке.
Также мы сообщали, что уже утром россияне осуществили ракетный удар по Киеву. В результате обстрела пострадала жилая застройка.
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