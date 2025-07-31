Обстрел Киева 31 июля — видео последствий атаки дронов в Соломенском районе

Поврежденное авто в Киеве из-за атаки РФ. Фото: скриншот из видео

В ночь на 31 июля россияне совершили массированную атаку дронов на Киев. В результате обстрела пострадал по меньшей мере Соломенский район, где было больше всего фиксаций последствий.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Кадры Соломенского района Киева после атаки РФ 31 июля

Отметим, что этой ночью начальник КГВА Тимур Ткаченко информировал о том, что в Соломенском районе было зафиксировано следующее:

пожар в многоэтажке;

возгорание возле жилого дома;

возгорание в образовательном учреждении;

пылали склады и несколько нежилых помещений по разным адресам;

было зафиксировано падение частей БпЛА на двух локациях - возле дома и на машину.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на одном из мест российской атаки в Киеве и показал последствия. В частности, на кадрах видно сгоревшие авто и поврежденные квартиры.

Напомним, что более подробно ознакомиться с последствиями атаки РФ по Киеву можно по этой ссылке.

Также мы сообщали, что уже утром россияне осуществили ракетный удар по Киеву. В результате обстрела пострадала жилая застройка.