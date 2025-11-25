Видео
Україна
Видео

Дроновый удар по Киевской области — пострадала 14-летняя девочка

Дата публикации 25 ноября 2025 02:18
обновлено: 02:36
Обстрел Киевщины ночью 25 ноября 2025 года — какие последствия атаки
Срочная новость

Ночью во вторник, 25 ноября, россияне атаковали Киевскую область ракетами и дронами. Под комбинированным ударом оказались мирные населенные пункты.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Последствия атаки на Киевскую область ночью 25 ноября

В Белой Церкви 14-летняя девочка получила ранение спины. Пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь. Также есть информация о повреждении в городе многоэтажки. На месте работают оперативные службы.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
