Обстрел Киевщины ночью 25 ноября 2025 года — какие последствия атаки

Ночью во вторник, 25 ноября, россияне атаковали Киевскую область ракетами и дронами. Под комбинированным ударом оказались мирные населенные пункты.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Последствия атаки на Киевскую область ночью 25 ноября

В Белой Церкви 14-летняя девочка получила ранение спины. Пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь. Также есть информация о повреждении в городе многоэтажки. На месте работают оперативные службы.

