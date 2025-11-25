Обстрел Киевщины ночью 25 ноября 2025 года — какие последствия атаки

Дроновый удар по Киевской области — пострадала 14-летняя девочка
Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 02:18
обновлено: 02:36
Срочная новость
Ночью во вторник, 25 ноября, россияне атаковали Киевскую область ракетами и дронами. Под комбинированным ударом оказались мирные населенные пункты.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.
Реклама
Читайте также:
Последствия атаки на Киевскую область ночью 25 ноября
В Белой Церкви 14-летняя девочка получила ранение спины. Пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь. Также есть информация о повреждении в городе многоэтажки. На месте работают оперативные службы.
Новость дополняется
Читайте Новини.LIVE!
Реклама