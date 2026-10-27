Вирва в Деснянському районі. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Російські війська вкотре атакували Київ у ніч проти 27 жовтня. У Деснянському районі внаслідок другого удару балістичною ракетою загинула одна людина, ще 10 постраждали. Ця атака РФ пошкодила п’ять житлових будинків, дві школи та університет. Наразі наслідки обстрілу продовжують досліджувати.

Про це повідомив голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов у коментарі журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій.

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Які наслідки атаки в Деснянському районі

Максим Бахматов прокоментував наслідки російського обстрілу в ніч проти 27 жовтня в Деснянському районі. Пошкоджень зазнали школи №189 та №192. На щастя, серед учнів та вчителів постраждалих не виявлено, адже на момент атаки вони там не перебували. Однак наразі з'ясовують, чи є поранені серед студентів університету.

За словами голови Деснянської районної державної адміністрації, у районі нарахували близько 140 пошкоджених вікон, до вечора їх закриють плитами OSB. Такі роботи будуть проводити у житлових будинках, гуртожитках, навчальних закладах. Бахматов прокоментував наслідки атаки:

"Ми бачимо вибиті шибки — це неприємно, але в порівнянні з тим, що відбувається в інших районах міста Києва, в нашому — це лайтовий приліт. Це страшна інформація, але так маємо", — сказав він.

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Окремо він спростував поширені в Telegram повідомлення про нібито велику кількість загиблих і винесення трун із місць ураження.

Ми писали, що в ніч проти 27 жовтня, у вівторок, російські війська обстріляли Київ балістичними ракетами. Внаслідок цього зафіксовано руйнування, відомо про постраждалих та, на жаль, про одну загиблу.

Новини.LIVE інформували, що росіяни поцілили балістикою в Південний міст, наразі його перекрито. Речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп повідомила, що наразі місцева влада не може точно спрогнозувати, коли міст знову буде доступний для пересування.