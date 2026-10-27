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Главная Киев Второй ракетный удар по Деснянскому району: Бахматов рассказал о последствиях

Второй ракетный удар по Деснянскому району: Бахматов рассказал о последствиях

Ua ru
27 октября 2026 15:03
Репортаж
Второй ракетный удар по Деснянскому району: Бахматов о последствиях атаки Новини.LIVE/Диана Шлыкова
Воронка в Деснянском районе. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

Российские войска в очередной раз атаковали Киев в ночь на 27 октября. В Деснянском районе в результате второго удара баллистической ракетой погиб один человек, ещё 10 пострадали. Эта атака РФ повредила пять жилых домов, две школы и университет. В настоящее время последствия обстрела продолжают изучаться.

Об этом сообщил глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов в комментарии журналистке Новини.LIVE Диане Шлыковой.

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Каковы последствия атаки в Деснянском районе

Максим Бахматов прокомментировал последствия российского обстрела в ночь на 27 октября в Деснянском районе. Повреждения получили школы № 189 и № 192. К счастью, среди учеников и учителей пострадавших не обнаружено, ведь на момент атаки они там не находились. Однако сейчас выясняют, есть ли раненые среди студентов университета.

По словам главы Деснянской районной государственной администрации, в районе насчитали около 140 поврежденных окон, к вечеру их закроют плитами OSB. Такие работы будут проводить в жилых домах, общежитиях, учебных заведениях. Бахматов прокомментировал последствия атаки:

"Мы видим выбитые стекла — это неприятно, но по сравнению с тем, что происходит в других районах Киева, в нашем — это лёгкий удар. Это страшная информация, но такова реальность", — сказал он.

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Отдельно он опроверг распространенные в Telegram сообщения о якобы большом количестве погибших и выносе гробов с мест поражения.

Мы писали, что в ночь на 27 октября, во вторник, российские войска обстреляли Киев баллистическими ракетами. В результате зафиксированы разрушения, известно о пострадавших и, к сожалению, об одном погибшем.

Новини.LIVE сообщали, что россияне поразили баллистическими ракетами Южный мост, который в настоящее время перекрыт. Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп сообщила, что на данный момент местные власти не могут точно предсказать, когда мост снова будет доступен для движения.

Киев война в Украине атака балистическая атака Максим Бахматов
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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