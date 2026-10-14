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Головна Київ У п'яти районах Києва аварійні відключення внаслідок атаки РФ

У п'яти районах Києва аварійні відключення внаслідок атаки РФ

Ua ru
14 жовтня 2026 07:29
У Києві внаслідок атаки РФ аварійні відключення світла
Місто у темряві через аварійні відключення світла після російського обстрілу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 14 жовтня, у Києві після російської атаки запровадили аварійні відключення електроенергії. Вони діють у п'яти районах столиці, де тимчасово не застосовують стабілізаційні графіки. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

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Які райони Києва залишилися без світла

За інформацією ДТЕК, через російську атаку без електропостачання можуть залишатися споживачі в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом'янському та частині Голосіївського району Києва.

У цих районах стабілізаційні графіки тимчасово не діють. Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в усі домівки.

Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що енергооб'єкти столиці та області зазнали масованого удару балістичними ракетами. У Києві спостерігаються перебої з електропостачанням.

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Скриншот повідомлення ДТЕК/Facebook
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Скриншот повідомлення Кличка/Facebook

Новини.LIVE інформували, що зранку 14 жовтня Росія атакувала Київ та інші міста України балістичними ракетами. У столиці, області та Харкові пролунали вибухи після ракетних пусків. Також російські війська запускали ракети в напрямку Житомира й Полтави та вдарили керованими авіабомбами по Дніпру.

Новини.LIVE також писали, що 13 жовтня ввечері внаслідок російського удару балістичною ракетою по дев’ятиповерхівці в Деснянському районі Києва спалахнули квартири з першого по восьмий поверхи. За останніми даними, загинули двоє людей, ще 21 особа постраждала, серед них — восьмирічна дитина. Шістнадцятьох постраждалих госпіталізували, четверо з них перебувають у тяжкому стані.

Київ обстріли ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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