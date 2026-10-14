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Головна Київ На правому березі Києва сталися аварійні відключення світла

На правому березі Києва сталися аварійні відключення світла

Ua ru
14 жовтня 2026 13:20
На правому березі Києва 14 жовтня зникло світло через аварію
термінова

На правому березі Києва частина будинків залишилася без електроенергії через аварію. Наразі графіки відключень у столиці не діють, а енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомили у ДТЕК, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про відключення світла в Києві

Аварійне знеструмлення охопило частину правого берега столиці. Фахівці працюють над тим, щоб якомога швидше усунути несправність і повернути світло споживачам.

Киян, у яких наразі є електроенергія, закликають споживати її ощадливо, щоб допомогти стабілізувати ситуацію в мережі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 14 жовтня під час масованої російської атаки на Київ загинули люди, ще десятки мешканців дістали поранення. Російські війська завдали ударів по столиці ввечері та вночі, пошкодивши житлову забудову й енергетичну інфраструктуру.

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Також Новини.LIVE писали, що вранці 14 жовтня через російську атаку в п’яти районах Києва запровадили аварійні відключення електроенергії. Обмеження торкнулися Дарницького, Дніпровського, Печерського, Солом’янського та частини Голосіївського району. Стабілізаційні графіки на той момент не діяли, а енергетики працювали над відновленням електропостачання.

Київ електроенергія ДТЕК відключення світла світло
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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