Працівники ДТЕК відновлюють енергопостачання після атак РФ. Ілюстративне фото: facebook.com/DTEKcompany

Ситуація з будівництвом захисних споруд для енергооб'єктів на Київщині викликала питання щодо відповідальності за зрив робіт. Народний депутат Олександр Качура вважає, що відповідати мають не лише підрядники, а й організатори будівництва. Він також виступив за відставку міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника та кримінальну відповідальність за можливі розкрадання коштів.

Про це Олександр Качура заявив в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 13 листопада.

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Зрив будівництва укриттів для енергооб’єктів на Київщині

Раніше народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко повідомив, що жодну з 26 захисних споруд для енергооб'єктів Київщини не добудували вчасно. За його словами, середня готовність об'єктів становить близько 55%, а генпідрядник просить додаткові 400 млн грн.

Коментуючи ці дані, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура наголосив, що відповідальність за зрив будівництва мають нести не лише підрядники, а й ті, хто організовував роботи. Зокрема, він вважає за необхідне розглянути питання про відповідність Миколи Калашника обійманій посаді та ухвалити рішення щодо його відставки.

"Ми повинні ставити питання про невідповідність посаді пана Калашника, зважаючи на всі обставини, які стали публічними, і ухвалювати рішення про його відставку", — наголосив нардеп.

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Також Олександр Качура виступив за кримінальну відповідальність за можливі розкрадання коштів, виділених на фортифікації та захист енергетики. Він наголосив, що такі дії не повинні залишатися без покарання:

"Це можна назвати тільки мародерством, а за це має бути відповідальність".

Новини.LIVE інформували, що Руслан Олійник заявив, що Микола Калашник особисто контролював будівництво 26 захисних споруд для енергооб'єктів Київщини. За його словами, укласти договори на будівництво без погодження та прямої вказівки тодішнього очільника Київської ОВА було неможливо. Олійник також наголосив, що не відповідав за укладання контрактів, оскільки департамент регіонального розвитку йому не підпорядковувався.

Новини.LIVE писали, що колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив про проблеми з будівництвом захисних споруд для підстанцій Київщини за часів керівництва областю Миколою Калашником. За його словами, контракти на понад 500 млн грн укладали без тендерів із компаніями, які не мали достатніх ресурсів для виконання робіт, але отримували значні аванси. Стерненко стверджує, що частину робіт не завершили, а на окремих об'єктах виявили серйозні порушення.