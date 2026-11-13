Энергообъекты, разрушенные в результате атак РФ. Иллюстративное фото: t.me/dtek_ua

В Киевской области продолжаются отключения электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры и новых аварий в сетях. Только за последнюю неделю российские атаки повредили 10 энергообъектов ДТЭК в регионе. В то же время после восстановления электроснабжения нагрузка на сети растет, что вызывает дополнительные перебои с электроснабжением.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК в пятницу, 13 ноября.

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ДТЭК о поврежденных энергообъектах в Киевской области

По данным ДТЭК, в течение последней недели в результате российских атак были повреждены 10 энергообъектов компании в Киевской области. Энергетикам потребовалось четыре суток, чтобы восстановить электроснабжение более чем 203 тысячам семей.

К восстановительным работам ежедневно привлекают более 200 бригад. Однако повреждения энергетической инфраструктуры не ограничиваются местными сетями: "Россия также атакует высоковольтные сети "Укрэнерго", по которым электроэнергия поступает в область".

Из-за этого "Укрэнерго" вынуждено прибегать к экстренным и стабилизационным отключениям электроэнергии.

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Еще одной проблемой остается чрезмерная нагрузка на электросети после возобновления электроснабжения. Когда появляется свет, потребители одновременно включают бойлеры, обогреватели и другую бытовую технику.

Из-за этого сети перегружаются, что приводит к новым авариям. По информации ДТЭК, сейчас такие случаи фиксируются сотнями ежедневно.

Скриншот сообщения ДТЭК/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Александр Качура призвал рассмотреть вопрос об отставке министра Николая Калашника из-за срыва строительства укрытий для энергообъектов в Киевской области. Он подчеркнул, что ответственность должны нести не только подрядчики, но и организаторы работ. Также нардеп выступил за уголовное наказание за возможные хищения средств, выделенных на защиту энергетики.

Новини.LIVE писали, что бывший заместитель министра Руслан Олейник заявил, что Николай Калашник лично контролировал строительство 26 защитных сооружений для энергообъектов Киевской области. По его словам, заключить договоры на эти объекты без согласования с тогдашним главой Киевской ОВА было невозможно, а сам Олейник не имел полномочий руководить этим процессом. Также он заявил о готовности сотрудничать с правоохранительными органами и парламентской следственной комиссией на фоне вопросов об использовании средств на строительство.