ДТП на Києві — винний у загибелі родини водій отримав 12 років за гратами

ДТП на Печерську — винний у смерті родини водій отримав 12 років
У Києві суд виніс вирок винуватцю дорожньо-транспортної пригоди на Печерську, у якій загинула родина. Чоловік отримав покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у четвер, 6 лютого.
Винний у загибелі родини отримав покарання
Суд оголосив обвинувальний вирок громадянину Грузії за фактом вчинення ДТП в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Внаслідок його дій загинуло подружжя.
Прокурор зумів довести у суді, що обвинувачений в грудні 2023 року перебував за кермом автомобіля "Toyota Land Cruiser 200" та рухався по вулиці Старонаводницькій у зі швидкістю 130 км/год при максимальній дозволеній на цій ділянці швидкості 50 км/год.
Нетверезий чоловік, значно перевищуючи швидкість, вилетів на зустріч автомобілю "Renault Megane", в якому їхали чоловік та дружина. Внаслідок зіткнення подружня пара загинула на місці.
Печерський районний суд Києва визнав чоловіка винним у вчиненні смертельної ДТП та засудив його до 12 за гратами. Також фігуранта справи позбавили права керувати транспортними засобами строком на 10 років.
Раніше ми повідомляли, що у Золочеві на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Шевченка та Кільцевої. На дорозі зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль.
Нагадаємо, нещодавно неподалік Києва працівник СБУ збив дитину на пішохідному переході.
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