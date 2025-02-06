ДТП на Киеве - виновный в гибели семьи водитель получил 12 лет за решеткой

Разбитый автомобиль. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве суд вынес приговор виновнику дорожно-транспортного происшествия на Печерске, в котором погибла семья. Мужчина получил наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в четверг, 6 февраля.

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Виновный в гибели семьи получил наказание

Суд огласил обвинительный приговор гражданину Грузии по факту совершения ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В результате его действий погибли супруги.

Прокурор сумел доказать в суде, что обвиняемый в декабре 2023 года находился за рулем автомобиля "Toyota Land Cruiser 200" и двигался по улице Старонаводницкой в со скоростью 130 км/ч при максимальной разрешенной на этом участке скорости 50 км/ч.

Нетрезвый мужчина, значительно превышая скорость, вылетел на встречу автомобилю "Renault Megane", в котором ехали муж и жена. В результате столкновения супружеская пара погибла на месте.

Печерский районный суд Киева признал мужчину виновным в совершении смертельного ДТП и приговорил его к 12 за решеткой. Также фигуранта дела лишили права управлять транспортными средствами сроком на 10 лет.

Разбитый в результате ДТП автомобиль. Фото: Киевская городская прокуратура

Разбитая машины на дороге. Фото: Киевская городская прокуратура

Разбитый автомобиль на снегу. Фото: Киевская городская прокуратура

Автомобиль после ДТП. Фото: Киевская городская прокуратура

Ранее мы сообщали, что в Золочеве на Львовщине произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Шевченко и Кольцевой. На дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Напомним, недавно недалеко от Киева работник СБУ сбил ребенка на пешеходном переходе.