ДТП на Киеве - виновный в гибели семьи водитель получил 12 лет за решеткой

ДТП на Печерске — виновный в смерти семьи водитель получил 12 лет
В Киеве суд вынес приговор виновнику дорожно-транспортного происшествия на Печерске, в котором погибла семья. Мужчина получил наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в четверг, 6 февраля.
Виновный в гибели семьи получил наказание
Суд огласил обвинительный приговор гражданину Грузии по факту совершения ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В результате его действий погибли супруги.
Прокурор сумел доказать в суде, что обвиняемый в декабре 2023 года находился за рулем автомобиля "Toyota Land Cruiser 200" и двигался по улице Старонаводницкой в со скоростью 130 км/ч при максимальной разрешенной на этом участке скорости 50 км/ч.
Нетрезвый мужчина, значительно превышая скорость, вылетел на встречу автомобилю "Renault Megane", в котором ехали муж и жена. В результате столкновения супружеская пара погибла на месте.
Печерский районный суд Киева признал мужчину виновным в совершении смертельного ДТП и приговорил его к 12 за решеткой. Также фигуранта дела лишили права управлять транспортными средствами сроком на 10 лет.
Ранее мы сообщали, что в Золочеве на Львовщине произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Шевченко и Кольцевой. На дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Напомним, недавно недалеко от Киева работник СБУ сбил ребенка на пешеходном переходе.
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