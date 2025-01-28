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П'яна ДТП голови РВА у Броварах — суд ухвалив м'яке покарання

28 січня 2025 00:07
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
ДТП у Броварах — ексголова РДА Володимир Майбоженко отримав м'яке покарання
Ексголова райдержадміністрації Броварів Володимир Майбоженко проходить алкотест. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Броварський міськрайонний суд виніс вирок у справі щодо колишнього голови Броварської районної державної адміністрації (РДА) Володимира Майбоженка. Він у квітні 2024 року влаштував п’яну ДТП у Броварах, в результаті якої постраждали чотири особи, серед яких дитина.

Про це повідомляє журналіст Андрій Качор та пресслужба Київської обласної прокуратури у понеділок, 27 січня.

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Суд призначив Майбоженку штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Крім того, він буде позбавлений права керувати автомобілем на три роки. Також суд зобов’язав колишнього посадовця сплатити 31 432 гривні на судові експертизи та інші витрати, пов’язані з судовим процесом.

Щодо його автомобіля марки Volvo, то суд ухвалив рішення повернути його Майбоженку, оскільки машина перебувала на штрафмайданчику після ДТП.

У прокуратурі заявили, що не погоджуються з рішенням суду і планують подати апеляцію. Там наголошують на неможливості укладення угоди про примирення у провадженнях вказаної категорії, невідповідності положень угоди інтересам суспільства та порушенні вимог Кримінального кодексу України.ʼ

"Київська обласна прокуратура не погоджується з рішенням Броварського міськрайонного суду та наполягатиме на скасуванні вироку у справі щодо екс-голови Броварської РДА", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі також зазначили, що суд відмовив прокурору у дослідженні в ході судового розгляду матеріалів провадження, які свідчать про відсутність пом’якшуючої обставини у вигляді активного сприяння в розкритті кримінального правопорушення з боку обвинуваченого.

"Процесуальним керівником у зв’язку з наявністю обставин, які викликають сумнів у неупередженості суду, подано заяву про відвід головуючої, у задоволенні якої відмовлено", — підсумували правоохоронці.

Майбоженко ДТП прокуратура
Повідомлення прокуратури 

Нагадаємо, ДТП сталася 26 квітня 2024 року в Броварах, коли Володимир Майбоженко за кермом автомобіля проїхав перехрестя на червоне світло, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. За даними тестування приладом Drager, у водія був виявлений вміст алкоголю 2.31 проміле, що свідчить про значне перевищення допустимої норми.

Згодом Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення Володимира Майбоженка з посади голови Броварської районної військової адміністрації. 

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