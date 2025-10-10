Переможці Євробачення Nemo розповіли, як пережили атаку на Київ

Переможці Євробачення-2024 Nemo. Фото: nemothings/Instagram

Переможці Євробачення-2024 Nemo потрапили під російську атаку на Київ в ніч проти 10 жовтня. Nemo зазначили, що під час обстрілу їм було дуже страшно.

Про це співаки розповіли у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Реклама

Читайте також:

Nemo розповіли , як пережили атаку РФ на Київ 10 жовтня

Переможці Євробачення-2024 швейцарські співаки Nemo, які прибули до Києва в межах європейського турне, потрапили під масований російський обстріл.

Виконавці зазначили, що в ніч проти 10 жовтня під час атаки РФ було дуже страшно.

"Це було дуже страшно. Це божевілля. Це реальність багатьох людей тут щоночі", — поділилися Nemo емоціями після пережитого з головною редакторкою Новини.LIVE Оленою Халік.

Виконавці розповіли, що під час атаки РФ на Київ ночували в укритті готелю.

"Мабуть, треба часу, щоб осмислити… Ми ніколи такого не переживали. І водночас почувалися захищеними людьми навколо. Вночі ми пішли в укриття готелю й там заснули. Вранці прокинулися й подумали: це реальність багатьох людей тут щоночі", — сказали Nemo.

Раніше Nemo ділилися своїми переживання щодо атаки РФ на Київ в ніч проти 10 жовтня на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що російські окупанти завдали масованого удару по Києву, внаслідок чого зникло світло та вода.