Победители Евровидения Nemo рассказали, как пережили атаку на Киев

Победители Евровидения-2024 Nemo. Фото: nemothings/Instagram

Победители Евровидения-2024 Nemo попали под российскую атаку на Киев в ночь на 10 октября. Nemo отметили, что во время обстрела им было очень страшно.

Об этом певцы рассказали в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Победители Евровидения-2024 швейцарские певцы Nemo, которые прибыли в Киев в рамках европейского турне, попали под массированный российский обстрел.

Исполнители отметили, что в ночь на 10 октября во время атаки РФ было очень страшно.

"Это было очень страшно. Это безумие. Это реальность многих людей здесь каждую ночь", — поделились Nemo эмоциями после пережитого с главным редактором Новини.LIVE Еленой Халик.

Исполнители рассказали, что во время атаки РФ на Киев ночевали в укрытии отеля.

"Видимо, надо времени, чтобы осмыслить... Мы никогда такого не переживали. И в то же время чувствовали себя защищенными людьми вокруг. Ночью мы пошли в укрытие отеля и там уснули. Утром проснулись и подумали: это реальность многих людей здесь каждую ночь", — сказали Nemo.

Ранее Nemo делились своими переживаниями относительно атаки РФ на Киев в ночь на 10 октября на своей странице в Instagram.

Напомним, что российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву, в результате чего исчез свет и вода.