Победители Евровидения Nemo рассказали, как пережили атаку на Киев

Очень страшно — победители Евровидения Nemo о ночной атаке
Победители Евровидения-2024 Nemo попали под российскую атаку на Киев в ночь на 10 октября. Nemo отметили, что во время обстрела им было очень страшно.
Об этом певцы рассказали в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.
Nemo рассказали, как пережили атаку РФ на Киев 10 октября
Победители Евровидения-2024 швейцарские певцы Nemo, которые прибыли в Киев в рамках европейского турне, попали под массированный российский обстрел.
Исполнители отметили, что в ночь на 10 октября во время атаки РФ было очень страшно.
"Это было очень страшно. Это безумие. Это реальность многих людей здесь каждую ночь", — поделились Nemo эмоциями после пережитого с главным редактором Новини.LIVE Еленой Халик.
Исполнители рассказали, что во время атаки РФ на Киев ночевали в укрытии отеля.
"Видимо, надо времени, чтобы осмыслить... Мы никогда такого не переживали. И в то же время чувствовали себя защищенными людьми вокруг. Ночью мы пошли в укрытие отеля и там уснули. Утром проснулись и подумали: это реальность многих людей здесь каждую ночь", — сказали Nemo.
Ранее Nemo делились своими переживаниями относительно атаки РФ на Киев в ночь на 10 октября на своей странице в Instagram.
Напомним, что российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву, в результате чего исчез свет и вода.
