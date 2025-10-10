Nemo в Києві 10 жовтня — як відреагували на атаку РФ

Nemo. Фото з Instagram виконавців

Швейцарські виконавці Nemo, які 9 жовтня прибули до Києва в рамках європейського турне, відреагували на обстріл столиці України. Вони розповіли, що спали в сховищі готелю.

Про це співаки повідомили в Instagram у п’ятницю, 10 жовтня.

Допис Nemo. Фото: скриншот

Співаки провели ніч у сховищі

"Ми спали в сховищі готелю, а всю ніч тривав обстріл Києва. Такі ночі стали сумною реальністю для багатьох моїх українських друзів. Дуже вдячні за всю теплоту і любов, які отримали під час цього перебування", — йдеться у дописі.

Водночас Nemo зазначили, що Київ — одне з найгарніших місць, які вони коли-небудь відвідували.

Нагадаємо, в Києві внаслідок атаки РФ постраждала ТЕЦ.

Також у КМДА назвав кількість поранених внаслідок обстрілу.