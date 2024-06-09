У двох районах Києва вимкнуть гарячу воду — яка причина

Жінка миє склянку. Фото: Pexels

У двох районах Києва з 11 до 25 червня не буде гарячої води внаслідок планових гідравлічних випробувань. Йдеться про Шевченківський та Дніпровський райони.

У "Київтеплоенерго" пояснили, що таке гідравлічні випробування тепломереж.

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Гідравлічні випробування тепломереж є необхідною процедурою для підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону.

Теплові мережі піддаються гідравлічним випробуванням для оцінки їхньої міцності та герметичності, що дозволяє виявити можливі "слабкі" місця трубопроводів у літній період і знизити ризик виникнення аварій в опалювальний сезон.

У трубопровід під підвищеним тиском подають охолоджену воду. У разі виявлення пошкоджень їх усувають, а потім знову перевіряють на міцність.

Гідравлічні випробування зазвичай тривають приблизно 14 днів. Це необхідний час для теплоенергетиків, щоб повністю перевірити стан теплових мереж та функціонування обладнання теплових джерел. У Києві гідравлічні випробування проводяться поетапно в кожній зоні теплових джерел згідно із затвердженим графіком.

Шевченківський район

У зону робіт потрапляють частина проспекту Берестейського та вулиці Старовокзальна, Жилянська, Златоустівська, Володимирська, Павлівська, Дмитрівська, Полтавська, Студентська, Дончука, Трьохсвятительська, Пимоненка, Кудрявський узвіз, Кудрявська, Вознесенський узвіз, провулки Киянівський, Десятинний, Михайлівська площа, бульвар Т.Г. Шевченка.

Дніпровський район

Роботи відбудуться у межах вулиць Братиславської, Радунської, Сержа Лифаря, Миропільської, Остафія Дашкевича, Сулеймана Стальського, Гната Хоткевича, Гетьмана Павла Полуботка, Вінстона Черчилля, Якова Гніздовського, Електротехнічної та проспекту Романа Шухевича.

Якщо під час проведення гідравлічних випробувань виявлено одразу декілька пошкоджень трубопроводу, термін виконання ремонтних робіт може бути продовжений.

Дізнатись терміни відновлення подачі гарячої води можна:

з оголошень на будинках;

на сайті Центральної диспетчерської з питань ЖКГ за посиланням https://1557.kyiv.ua/;

за телефоном 15-57 або 044-500-15-57;

у контактному центрі міста Києва за телефоном 15-51;

у чат-ботах @claim_1557_bot та @Kontaktny_centre_1551_bot.

Нагадаємо, у ДТЕК відповіли, чому під час відключень є світло в ТРЦ. Там заявили, що ряд об'єктів інфраструктури України має можливість лишатися з електроенергією.

Також за поточний рік підтримка киянами мера столиці Віталія Кличка суттєво впала. Низка опитаних повністю не схвалює його роботу на посту міського голови Києва.