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Рейтинг довіри до мера Києва Кличка стрімко падає — результати опитування

6 червня 2024 18:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Рейтинг довіри до Кличка падає — в чому причина
Віталій Кличко. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

За поточний рік підтримка киянами мера столиці Віталія Кличка суттєво впала. Низка опитаних повністю не схвалює його роботу на посту міського голови Києва. 

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, проведеного з 13 квітня по 14 травня. 

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Кияни незадоволені роботою Кличка

Як показало опитування, 21% киян незадоволені столичним головою, а 8% повністю його підтримують.

 опитування київ
Результати опитування. Джерело: соцгрупа "Рейтинг"

Водночас 35% респондентів відповіли, що "скоріше схвалюють" роботу Кличка, а 25% — "не схвалюють". 12% киян не знайшли відповіді.

Таким чином, порівнюючи результати соцопитування за 2023 та 2024 роки, підтримка Віталія Кличка впала до коефіцієнта 1,3.

 опитування кличко
Результати опитування. Джерело: соцгрупа "Рейтинг"

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко заявив, що на комунальних підприємствах Києва гостро бракує чоловіків, оскільки частина людей виїхала з міста, а решту мобілізували.

Також мер столиці повідомляв, що Київ ухвалив механізм фінансово-кредитної підтримки для малого та середнього бізнесу у сфері виготовлення та ремонту безпілотників.

Україна
Київ
Віталій Кличко
опитування
КМДА
уряд

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