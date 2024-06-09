В двух районах Киева отключат горячую воду — какая причина

Женщина моет стакан. Фото: Pexels

В двух районах Киева с 11 по 25 июня не будет горячей воды в результате плановых гидравлических испытаний. Речь идет о Шевченковском и Днепровском.

В "Киевтеплоэнерго" объяснили, что такое гидравлические испытания теплосетей.

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Гидравлические испытания теплосетей являются необходимой процедурой подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону.

Тепловые сети подвергаются гидравлическим испытаниям для оценки их прочности и герметичности, что позволяет выявить возможные "слабые" места трубопроводов в летний период и снизить риск аварий в отопительный сезон.

В трубопровод под повышенным давлением подают охлажденную воду. При обнаружении повреждений их устраняют, а затем снова проверяют на прочность.

Гидравлические испытания обычно длятся примерно 14 дней. Это необходимо для теплоэнергетиков, чтобы полностью проверить состояние тепловых сетей и функционирование оборудования тепловых источников. В Киеве гидравлические испытания производятся поэтапно в каждой зоне тепловых источников согласно утвержденному графику.

Шевченковский район

В зону работ попадают часть проспекта Берестейского и улицы Старовокзальная, Жилянская, Златоустовская, Владимирская, Павловская, Дмитриевская, Полтавская, Студенческая, Дончука, Трехсвятительская, Пимоненко, Кудрявский спуск, Кудрявская, Вознесенский спуск, переулки Кияновский, Десятинный, Михайловская площадь, бульвар Т.Г. Шевченко.

Днепровский район

Работы пройдут в пределах улиц Братиславской, Радунской, Сержа Лифаря, Миропольской, Остафия Дашкевича, Сулеймана Стальского, Гната Хоткевича, Гетмана Павла Полуботка, Уинстона Черчилля, Якова Гниздовского, Электротехнической и проспекта Романа Шухевича.

Если во время проведения гидравлических испытаний обнаружено несколько повреждений трубопровода, срок выполнения ремонтных работ может быть продлен.

Узнать сроки восстановления подачи горячей воды можно:

с объявлений на домах;

на сайте Центральной диспетчерской по вопросам ЖКХ по ссылке https://1557.kyiv.ua/;

по телефону 15-57 или 044-500-15-57;

в контактном центре города по телефону 15-51;

в чат-ботах @claim_1557_bot и @Kontaktny_centre_1551_bot.

Напомним, в ДТЭК ответили, почему во время отключений есть свет в ТРЦ. Там заявили, что ряд объектов инфраструктуры Украины могут оставаться с электроэнергией.

Также за этот год поддержка киевлянами мэра столицы Виталия Кличко существенно упала. Ряд опрошенных полностью не одобряет его работу на посту мэра Киева.