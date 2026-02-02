Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Два тижні без тепла — як живуть кияни на Берестейському проспекті

Два тижні без тепла — як живуть кияни на Берестейському проспекті

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 20:48
Опалення в Києві — як кияни два тижні живуть без тепла
Намети гуманітарної допомоги в Києві. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Мешканці будинку на Берестейському проспекті у Києві живуть у критичних умовах. Вони понад два тижні перебувають без тепла та із затопленим укриттям. 

Про це мешканці розповіли журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко. 

Реклама
Читайте також:

Як кияни живуть без тепла

Мешканці розповіли, що проблеми з теплопостачанням виникали ще на початку опалювального сезону, згодом, після тривалої відсутності світла і тепла внаслідок російських атак, почало рвати труби і топити квартири.

Сьогодні ситуацію також ускладнюють перебої з електропостачанням і водою, адже світло зникає за графіками, однак в окремих квартирах відсутні фази, а звернення до аварійних служб, за словами людей, часто закривають без результату.

Підвальне укриття, яке раніше використовували під час повітряних тривог, нині непридатне через холод і підтоплення. Жителі будинку кажуть, що змушені зігріватися газовими плитами, грілками та підручними засобами. У будинку проживають літні люди, сім’ї з дітьми, люди з інвалідністю та родини військових. Частина мешканців змогла тимчасово виїхати, однак для багатьох це неможливо. 

Комунальні служби обіцяють відновити опалення найближчим часом, однак люди кажуть — чітких термінів досі немає.

Нагадаємо, Кличко розповів, що станом на 2 лютого у Києві без тепла перебуває близько 80 будинків. Загалом, після аварії в столиці без опалення залишилося 3419 багатоповерхівок.

Водночас у КМДА вимагають посилити контроль за системами опалення у будинках. У разі ризику розмерзання просять вжити заходів. 

Київ обстріли теплопостачання опалення війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації