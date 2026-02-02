Опалення в Києві — як кияни два тижні живуть без тепла

Намети гуманітарної допомоги в Києві. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Мешканці будинку на Берестейському проспекті у Києві живуть у критичних умовах. Вони понад два тижні перебувають без тепла та із затопленим укриттям.

Про це мешканці розповіли журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

Як кияни живуть без тепла

Мешканці розповіли, що проблеми з теплопостачанням виникали ще на початку опалювального сезону, згодом, після тривалої відсутності світла і тепла внаслідок російських атак, почало рвати труби і топити квартири.

Сьогодні ситуацію також ускладнюють перебої з електропостачанням і водою, адже світло зникає за графіками, однак в окремих квартирах відсутні фази, а звернення до аварійних служб, за словами людей, часто закривають без результату.

Підвальне укриття, яке раніше використовували під час повітряних тривог, нині непридатне через холод і підтоплення. Жителі будинку кажуть, що змушені зігріватися газовими плитами, грілками та підручними засобами. У будинку проживають літні люди, сім’ї з дітьми, люди з інвалідністю та родини військових. Частина мешканців змогла тимчасово виїхати, однак для багатьох це неможливо.

Комунальні служби обіцяють відновити опалення найближчим часом, однак люди кажуть — чітких термінів досі немає.

Нагадаємо, Кличко розповів, що станом на 2 лютого у Києві без тепла перебуває близько 80 будинків. Загалом, після аварії в столиці без опалення залишилося 3419 багатоповерхівок.

Водночас у КМДА вимагають посилити контроль за системами опалення у будинках. У разі ризику розмерзання просять вжити заходів.