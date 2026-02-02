Видео
Україна
Главная Киев Недели без тепла — как живут киевляне на Берестейском проспекте

Недели без тепла — как живут киевляне на Берестейском проспекте

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 20:48
Отопление в Киеве — как киевляне две недели живут без тепла
Палатки гуманитарной помощи в Киеве. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Жители дома на Берестейском проспекте в Киеве живут в критических условиях. Они более двух недель находятся без тепла и с затопленным укрытием.

Об этом жители рассказали журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

Читайте также:

Как киевляне живут без тепла

Жители рассказали, что проблемы с теплоснабжением возникали еще в начале отопительного сезона, впоследствии, после длительного отсутствия света и тепла в результате российских атак, начало рвать трубы и топить квартиры.

Сегодня ситуацию также осложняют перебои с электроснабжением и водой, ведь свет исчезает по графикам, однако в отдельных квартирах отсутствуют фазы, а обращения в аварийные службы, по словам людей, часто закрывают без результата.

Подвальное укрытие, которое раньше использовали во время воздушных тревог, сейчас непригодно из-за холода и подтопления. Жители дома говорят, что вынуждены согреваться газовыми плитами, грелками и подручными средствами. В доме проживают пожилые люди, семьи с детьми, люди с инвалидностью и семьи военных. Часть жителей смогла временно выехать, однако для многих это невозможно.

Коммунальные службы обещают восстановить отопление в ближайшее время, однако люди говорят — четких сроков до сих пор нет.

Напомним, Кличко рассказал, что по состоянию на 2 февраля в Киеве без тепла находится около 80 домов. В общем, после аварии в столице без отопления осталось 3419 многоэтажек.

В то же время в КГГА требуют усилить контроль за системами отопления в домах. В случае риска оттаивания просят принять меры.

Киев обстрелы теплоснабжение отопление война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
