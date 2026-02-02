Опалення у Києві — КМДА вимагає посилити контроль

Опалення в будинку. Ілюстративне фото: freepik

Міська влада Києва закликає киян посилити контроль за системами опалення під час морозів. У разі ризику розмерзання просять вжити заходів.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА) 2 лютого.

Яка ситуація з опаленням у Києві

Міська влада наголосила на необхідності посилити контроль управителів житлових будинків за роботою систем опалення під час морозів.

"У зв'язку із сильними морозами необхідно забезпечити цілодобовий моніторинг роботи систем опалення у будинках, де опалення залежить від електропостачання та відсутнє резервне живлення", — наголосили в КМДА.

Крім того, киян закликали постійно:

перевіряти вразливі ділянки системи опалення – підвали, горища, вводи;

оцінювати стан теплоізоляції трубопроводів;

слідкувати за тим, щоб були перекриті продухи;

приділяти особливу увагу періодам відсутності електроенергії.

"У разі необхідності місто закликає негайно вживати заходів, щоб не допустити розмерзання системи опалення будинку або окремих її елементів", — додали в адміністрації.

Нагадаємо, станом на 2 лютого у Києві без тепла залишаються близько 80 будинків. Енергетики та комунальники працюють цілодобово, аби підключити будинки.

Зазначається, що найскладніша ситуація у Деснянському районі столиці. Наразі ключовим завданням є вихід системи на повноцінний температурний режим, щоб у квартирах мешканців почала підвищуватися температура.