Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ КМДА вимагає посилити контроль за системами опалення у будинках

КМДА вимагає посилити контроль за системами опалення у будинках

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 19:26
Опалення у Києві — КМДА вимагає посилити контроль
Опалення в будинку. Ілюстративне фото: freepik

Міська влада Києва закликає киян посилити контроль за системами опалення під час морозів. У разі ризику розмерзання просять вжити заходів.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА) 2 лютого. 

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація з опаленням у Києві

Міська влада наголосила на необхідності посилити контроль управителів житлових будинків за роботою систем опалення під час морозів. 

"У зв'язку із сильними морозами необхідно забезпечити цілодобовий моніторинг роботи систем опалення у будинках, де опалення залежить від електропостачання та відсутнє резервне живлення", — наголосили в КМДА. 

Крім того, киян закликали постійно:

  • перевіряти вразливі ділянки системи опалення – підвали, горища, вводи;
  • оцінювати стан теплоізоляції трубопроводів;
  • слідкувати за тим, щоб були перекриті продухи;
  • приділяти особливу увагу періодам відсутності електроенергії.

"У разі необхідності місто закликає негайно вживати заходів, щоб не допустити розмерзання системи опалення будинку або окремих її елементів", — додали в адміністрації.

Нагадаємо, станом на 2 лютого у Києві без тепла залишаються близько 80 будинків. Енергетики та комунальники працюють цілодобово, аби підключити будинки.

Зазначається, що найскладніша ситуація у Деснянському районі столиці. Наразі ключовим завданням є вихід системи на повноцінний температурний режим, щоб у квартирах мешканців почала підвищуватися температура.

Київ КМДА морози теплопостачання опалення будинок
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації