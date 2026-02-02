Відсутність опалення в Києві — скільки будинків досі без тепла 2 лютого

Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мер Києва Віталій Кличко розповів, скільки будинків у столиці залишається без опалення. За його словами, йдеться про близько 80.

Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram у понеділок, 2 лютого.

Відсутність опалення в Києві

"У столиці наразі близько 80 будинків без тепла після аварії в енергосистемі України, що сталася минулої суботи", — розповів Кличко.

За його словами, тоді без опалення залишилося 3419 багатоповерхівок.

Енергетики та комунальники працюють цілодобово, аби підключити будинки до тепла.

Крім того, відбуваються також оперативні роботи з відновлення опалення в будинках, де стаються аварійні ситуації через морози та перебої зі світлом.

Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 лютого у Києві повернули тимчасові графіки подачі електроенергії. У столиці вдалося стабілізувати ситуацію.

А за інформацією ЗМІ, одна з ТЕЦ в Києві зазнала критичних пошкоджень внаслідок російських ударів. Вона не підлягає відновленню.