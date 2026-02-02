Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Кличко назвав, скільки будинків Києва залишаються без тепла

Кличко назвав, скільки будинків Києва залишаються без тепла

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 18:53
Відсутність опалення в Києві — скільки будинків досі без тепла 2 лютого
Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мер Києва Віталій Кличко розповів, скільки будинків у столиці залишається без опалення. За його словами, йдеться про близько 80.

Про це Віталій Кличко повідомив у Telegram у понеділок, 2 лютого.

Реклама
Читайте також:

Відсутність опалення в Києві

"У столиці наразі близько 80 будинків без тепла після аварії в енергосистемі України, що сталася минулої суботи", — розповів Кличко.

За його словами, тоді без опалення залишилося 3419 багатоповерхівок.

Енергетики та комунальники працюють цілодобово, аби підключити будинки до тепла.

Крім того, відбуваються також оперативні роботи з відновлення опалення в будинках, де стаються аварійні ситуації через морози та перебої зі світлом.

null
Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 лютого у Києві повернули тимчасові графіки подачі електроенергії. У столиці вдалося стабілізувати ситуацію.

А за інформацією ЗМІ, одна з ТЕЦ в Києві зазнала критичних пошкоджень внаслідок російських ударів. Вона не підлягає відновленню.

Віталій Кличко Київ тепломережа теплопостачання опалення
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації