Двоє киян перебувають у реанімації — деталі

Наслідки атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

До Олександрійської клінічної лікарні привезли 15 постраждалих киян. Всі були в важкому стані, однак нині пацієнти стабілізовані. У багатьох — складні поранення.

Про ситуацію журналістам Новини.LIVE розповів завідувач відділення політравми Баценко Євген.

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Двоє киян перебувають у реанімації

Зі слів завідувача відділення політравми Євгена Баценко, до лікарні вночі привезли 15 пацієнтів. Всі були у важкому стані, але зараз у важкому залишаються двоє пацієнтів. Їм надали медичну допомогу в повному обсязі.

"Це чоловіки та жінки від 20 до 88 років. Постраждалі отримали міно вибухову травму, пошкодження різні, пошкодження верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, кулубок, пошкодження осколкові. У важкому с тані — чоловік і жінка. Пошкодження більш значні — кінцівок, обличчя, осколки... Нині загрози їхньому життю немає, втім вони перебувають у реанімації", — розповів лікар.

Нагадаємо, у Києві під завалами загинули двоє дітей. Також ми розповідали, чим Росія атакувала Україну сьогодні вночі. Раніше м и розповідали, як рятувальники витягли з-під завалів киянина, який перебував там шість годин.