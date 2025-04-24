Двое киевлян находятся в реанимации — детали

Последствия атаки на Киев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Александрийскую клиническую больницу привезли 15 пострадавших киевлян. Все были в тяжелом состоянии, однако сейчас пациенты стабилизированы. У многих — сложные ранения.

О ситуации журналистам Новини.LIVE рассказал заведующий отделением политравмы Евгений Баценко.

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Двое киевлян находятся в реанимации

По словам заведующего отделением политравмы Евгения Баценко, в больницу ночью привезли 15 пациентов. Все были в тяжелом состоянии, но сейчас в таком остаются двое пациентов. Им оказали медицинскую помощь в полном объеме.

"Это мужчины и женщины от 20 до 88 лет. Пострадавшие получили минно-взрывную травму, повреждения разные, повреждения верхних конечностей, нижних конечностей, повреждения осколочные. В тяжелом состоянии — мужчина и женщина. Повреждения более значительные — конечностей, лица, осколки... Сейчас угрозы их жизни нет, впрочем они находятся в реанимации", — рассказал врач.

Напомним, в Киеве под завалами погибли двое детей. Также мы рассказывали, чем Россия атаковала Украину сегодня ночью. Ранее мы рассказывали, как спасатели вытащили из-под завалов киевлянина, который находился там шесть часов.