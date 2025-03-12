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Ексдепутат Київської ради Комарницький виїхав з України, — ЗМІ

12 березня 2025 19:33
Аркадій Пастула - Редактор
Денис Комарницький зміг виїхати за кордон — що відомо
Денис Комарницький. Фото архівне: УНІАН
Аркадій Пастула - Редактор

Колишній депутат Київської міськради Денис Комарницький виїхав за кордон. Його підозрюють в організації та керівництві злочинним угрупованням, метою якого було захоплення земель у столиці.

Про це повідомив журналіст Михайло Ткач у Facebook у середу, 12 березня.

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За інформацією джерел "Української правди" в правоохоронних органах, на момент проведення операції НАБУ і САП "Чисте місто" він знаходився на території України. Наразі Комарницького оголошено в розшук.

Денис Комарницький
Колишній депутат Київської міськради Денис Комарницький. Фото: acebook.com/mixailotkach

"Сьогодні нам вдалося підтвердити, що Комарницький зміг втекти за кордон", — наголосив Ткач.

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Допис Ткача. Фото: скриншот

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП викрили топпосадовців КМДА та Київської міської ради, які були причетні до земельних схем. Очолив угрупування Денис Комарницький.

Раніше у НАБУ розповідали, що Комарницький шукав шляхи, аби виїхати з України. 

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