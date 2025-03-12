Денис Комарницкий смог выехать за границу — что известно

Денис Комарницкий. Фото архивное: УНИАН

Бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий выехал за границу. Его подозревают в организации и руководстве преступной группировкой, целью которой был захват земель в столице.

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач в Facebook в среду, 12 марта.

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По информации источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, на момент проведения операции НАБУ и САП "Чистый город" он находился на территории Украины. Сейчас Комарницкий объявлен в розыск.

Бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий. Фото: acebook.com/mixailotkach

"Сегодня нам удалось подтвердить, что Комарницкий смог сбежать за границу", — подчеркнул Ткач.

Пост Ткача. Фото: скриншот

Напомним, сотрудники НАБУ и САП разоблачили топ-чиновников КГГА и Киевского городского совета, которые были причастны к земельным схемам. Возглавил группировку Денис Комарницкий.

Ранее в НАБУ рассказывали, что Комарницкий искал пути, чтобы выехать из Украины.