Схеми із землею у Києві — Bihus.Info опублікувало розслідування

Працівники НАБУ. Фото ілюстративне: Нацполіція

НАБУ та САП нещодавно викрили топпосадовців КМДА та Київської міської ради на схемах із землею. Очолював угрупування колишній депутат Денис Комарницький.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, яке опублікували в понеділок, 10 березня.

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Схеми Комарницького та вплив на Київраду

Журналісти отримали розсекречені прослуховування. На них Комарницький спілкується з депутатами, чиновниками та іншими учасниками схеми. Масштаби схеми вражають. З прослуховувань стає зрозуміло, що під впливом вказівок колишнього депутата були заступники Кличка Петро Оленич та Володимир Бондаренко, директор департаменту містобудування Олександр Свистунов, його заступниця Валентина Святина та дехто з інших посадовців.

Журналіст Bihus.Info наголошує, що наразі є ще не всі записи, але масштаби схем вражають. Комарницький віддавав вказівки щодо того, як треба "працювати" з власниками земель, які були йому неугодними.

"Треба відкрити справу кримінальну щодо шахрайства, його притиснути. А потім з ним говорити. Ну він же так просто не віддасть", — йдеться в одному із записів.

Крім того, Комарницький впливав на голосування на сесіях Київради. На одному із записів він дає роз'яснення щодо того, як "працювати" посадовцям.

"Ви просто збережіть, всі там зберіться, випийте по чарці, порадійте, домовтеся так і працювати. Ну, неважливо, чай випийте. Дивись, треба всіх просто зібрати і сказати: "Ура! Далі так йдемо". Збережіть формат, коли ми можемо боротися у бюджеті. Там просто. Дивись. Там буде питання, яке нам квартири, розумієш?" — говорить посадовець.

Крім того, журналісти отримали записи менеджерів Комарницького, які "малювали" офіційні доходи. Так, бухгалтерка підконтрольних компаній посадовця Юлія Франчук шукала шляхи "розв'язання проблеми".

"Мені потрібно Алісі (секретарка Комарницького. — Ред.) відкрити ФОП, але тільки такий, щоб можна було завести на неї грошей нормально. Тому що вона, типу, шефу карти поповнює. Їй потрібно якийсь дохід намалювати", — говорить Франчук.

Журналісти Bihus.Info змогли встановити багатьох представників столичної влади, які входили до "команди Комарницького". Їм, до речі, слідство все ще не вручило підозру. Йдеться і про Артура Палатного — голову виконавчого комітету партії УДАР та праву руку Кличка, якого Комарницький називає "сусідом".

Нагадаємо, раніше НАБУ оголосило в розшук колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького. Експосадовця підозрюють у керуванні злочинною організацією, яка займалась заволодінням землею у Києві.

Також мер Києва Віталій Кличко оголосив про звільнення низки посадовців. Це пов'язано з розслідуванням резонансної справи в рамках операції "Чисте місто".