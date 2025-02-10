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Корупція у Київраді — у НАБУ сказали, де може бути Комарницький

10 лютого 2025 13:55
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Бізнесмен Денис Комарницький хоче втекти із України, бо отримав підозру, — НАБУ
Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Бізнесмен Денис Комарницький, якого підозрюють у створенні злочинної організації, ймовірно, досі перебуває в Україні. Водночас ця інформація потребує додаткової перевірки.

Про це директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос сказав у коментарі Новини.LIVE.

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За словами Кривоноса, триває масштабна розшукова операція, до якої залучені значні сили правоохоронців.

"За нашою інформацією він в Україні і активно намагається знайти шляхи і залишити територію. Водночас це потребує додаткової перевіркиТриває розшуково-пошукова операція, до якої залучені значні сили, у тому числі різні правоохоронні органи", — сказав директор НАБУ.

Зазначимо, що бізнесмена Дениса Комарницького підозрюють в організації схеми із заволодіння землею в Києві, збитки від якої оцінюються у понад 94 млн грн. Суд також обрав запобіжний захід заступнику голови КМДА Петру Оленичу. Його теж підозрюють у земельній корупції. 

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