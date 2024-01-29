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Ексдепутатка Київради Ар'єва позичила в батька 1 млн грн, щоб "компенсувати" наслідки ДТП

29 січня 2024 14:34
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ексдепутатка Київради Ар'єва позичила в батька 1 млн грн, щоб "компенсувати" наслідки ДТП
Ексдепутатка Київради Ярина Ар'єва. Фото: соцмережі депутатки
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Колишня депутатка Київради Ярина Ар'єва позичила в свого батька мільйон гривень, щоб "компенсувати" наслідки скоєної нею аварії восени 2022 року. Тоді посадовиця скоїла наїзд на людину на пішохідному переході.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій.

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Ар'євій оголосили підозру за фактом скоєння ДТП під дією наркотиків. Наприкінці 2022 року депутатка скоїла наїзд на жінку на пішохідному переході. Згодом, влітку 2023 року, Ар'єва звільнилася з посади в Київраді.

ДТП, яке скоїла Ар'єва
ДТП, яке скоїла Ар'єва. Фото: Нацполіція

За даними е-декларації депутатки, перед тим як скласти мандат, Ар'єва взяла в борг у свого батька 1 млн грн, який є народним депутатом. Позичені кошти у Володимира Арʼєва чиновниця направила на "компенсацію заподіяної шкоди внаслідок ДТП".

Скриншот декларації Ар'євої
Скриншот декларації Ар'євої

Подібна ситуація була і в 2022 році, коли Арʼєва отримала від батьків 200 тисяч гривень, як подарунок. Згідно з інформацією з декларації, у 2022 році депутатка отримала зарплатню у розмірі мільйон гривень. Тоді також Ар'єва намагалася "вирішити питання" з ДТП подарованими фінансами.

Нагадаємо, у Києві судитимуть колишнього депутата Київради за самовільне будівництво на комунальній землі в одному з районів столиці. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Також ми писали, біля Києва на Новоірпінській трасі 28 січня сталась ДТП, в якій зіткнулося два легковики. Внаслідок цього одна з автівок відлетіла за межі дороги, в кювет.

ДТП
аварія
Україна
Київрада
компенсація
народні депутати

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