Андрею Билоусу объявили подозрение — у него проводят обыски

Бывшему директору "Молодого театра" в Киеве сообщено о подозрении в систематическом сексуальном насилии в отношении студенток. Правоохранители проводят у него обыски.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора 21 октября.

Что известно о деле

Согласно досудебному расследованию, с 2017 года подозреваемый, используя свой значительный авторитет в театральной среде, служебное положение преподавателя и директора театра, систематически склонял студенток к вступлению с ним в половые отношения без их добровольного согласия и совершал в отношении них сексуальное насилие.

Так, с марта 2018 года по апрель 2023 года он неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в служебных помещениях театра в отношении пяти девушек, двое из которых на момент преступлений были несовершеннолетними. Отмечается, что высказывания и действия подозреваемого были направлены на полное подчинение студентов.

"Согласно выводам судебно-психологических экспертиз, действия подозреваемого вызвали потерпевшим длительные психотравмирующие последствия, нарушение социального функционирования и потребность в психологической и психиатрической помощи", — рассказали в ОГП.

Также правоохранители выяснили, что тем, кто пытался избегать его и негативно реагировали на сексуальные домогательства, он создавал атмосферу запугивания, а именно — не уделял внимания во время занятий, публично обесценивал и унижал, не привлекал к участию в практических занятиях (спектаклях), что ставило под угрозу исключения студентов из учебного учреждения и лишало перспектив устроиться на должность актера "Молодого театра".

Кроме показаний потерпевших, по делу допросили десятки свидетелей, которые подтвердили факты сексуализированного поведения подозреваемого, принуждения студенток к отправке интимных фото и переписок на непристойные темы, а также случаи физических домогательств в помещении театра.

Обыски у подорванного

По данным правоохранителей, 21 октября у подозреваемого провели обыски по месту жительства и работы. У него изъяли мобильные устройства и другие вещественные доказательства, которые проверяются в рамках уголовного производства.

Сейчас досудебное расследование продолжается, подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения фигуранту дела.

Отметим, его подозревают в изнасиловании и сексуальном насилии студенток, в том числе — несовершеннолетних (ч. ч. 2, 3 ст. 152 и ч. ч. 1, 2 ст. 153 УК Украины).

В Офисе генпрокурора не назвали имени экс-директора вуза, но речь идет об Андрее Белоусе.

Что предшествовало

Напомним, в январе 2025 года одна из студенток Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого обвинила Андрея Билоуса в сексуальных домогательствах. Против него открыли уголовное дело.

В феврале Белоуса отстранили от должности директора Молодого театра, но уже в марте он вернулся к работе.

Актеры выступили против Белоуса прямо со сцены Молодого театра. Они заявили, что его преступления продолжаются уже около 10 лет, а среди его жертв были несовершеннолетние девушки.

Уже 14 мая 2025 года Белоус покинул пост директора Молодого театра. Он подал заявление на увольнение по соглашению сторон.