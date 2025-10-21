Видео
Экс-директору "Молодого театра" в Киеве сообщили о подозрении

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 11:39
обновлено: 12:12
Андрею Билоусу объявили подозрение — у него проводят обыски
Обыски у Андрея Билоуса. Фото: ОГП

Бывшему директору "Молодого театра" в Киеве сообщено о подозрении в систематическом сексуальном насилии в отношении студенток. Правоохранители проводят у него обыски.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора 21 октября.

Что известно о деле

Согласно досудебному расследованию, с 2017 года подозреваемый, используя свой значительный авторитет в театральной среде, служебное положение преподавателя и директора театра, систематически склонял студенток к вступлению с ним в половые отношения без их добровольного согласия и совершал в отношении них сексуальное насилие.

Так, с марта 2018 года по апрель 2023 года он неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в служебных помещениях театра в отношении пяти девушек, двое из которых на момент преступлений были несовершеннолетними. Отмечается, что высказывания и действия подозреваемого были направлены на полное подчинение студентов.

"Согласно выводам судебно-психологических экспертиз, действия подозреваемого вызвали потерпевшим длительные психотравмирующие последствия, нарушение социального функционирования и потребность в психологической и психиатрической помощи", — рассказали в ОГП.

Также правоохранители выяснили, что тем, кто пытался избегать его и негативно реагировали на сексуальные домогательства, он создавал атмосферу запугивания, а именно — не уделял внимания во время занятий, публично обесценивал и унижал, не привлекал к участию в практических занятиях (спектаклях), что ставило под угрозу исключения студентов из учебного учреждения и лишало перспектив устроиться на должность актера "Молодого театра".

Кроме показаний потерпевших, по делу допросили десятки свидетелей, которые подтвердили факты сексуализированного поведения подозреваемого, принуждения студенток к отправке интимных фото и переписок на непристойные темы, а также случаи физических домогательств в помещении театра.

Обыски у подорванного

По данным правоохранителей, 21 октября у подозреваемого провели обыски по месту жительства и работы. У него изъяли мобильные устройства и другие вещественные доказательства, которые проверяются в рамках уголовного производства.

Сейчас досудебное расследование продолжается, подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения фигуранту дела.

Отметим, его подозревают в изнасиловании и сексуальном насилии студенток, в том числе — несовершеннолетних (ч. ч. 2, 3 ст. 152 и ч. ч. 1, 2 ст. 153 УК Украины).

В Офисе генпрокурора не назвали имени экс-директора вуза, но речь идет об Андрее Белоусе.

Что предшествовало

Напомним, в январе 2025 года одна из студенток Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого обвинила Андрея Билоуса в сексуальных домогательствах. Против него открыли уголовное дело.

В феврале Белоуса отстранили от должности директора Молодого театра, но уже в марте он вернулся к работе.

Актеры выступили против Белоуса прямо со сцены Молодого театра. Они заявили, что его преступления продолжаются уже около 10 лет, а среди его жертв были несовершеннолетние девушки.

Уже 14 мая 2025 года Белоус покинул пост директора Молодого театра. Он подал заявление на увольнение по соглашению сторон.

изнасилование театр прокуратура подозрение Андрей Билоус
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
