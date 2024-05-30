Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новину про проведення КиївПрайду

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

У столиці вперше з початку повномасштабної війни пройде Марш рівності та благодійний фестиваль ЛГБТК+. Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін вже відреагував на цю новину.

Про це стало відомо з його допису в Telegram, оприлюдненого у четвер, 30 травня.

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Заступник командира Третьої ОШБр обурений новиною про проведення фестивалю ЛГБТК+ у Києві. Він вважає, що для воюючої країни, цей захід є неважливим.

"Нагадаю, з якими гаслами виходила ця "спільнота" на минулі марші", — написав Жорін додавши в допис фотографії.

Скриншот допису Максима Жоріна

Нагадаємо, КиївПрайд вперше з початку повномасштабної війни організовує Марш рівності та благодійний фестиваль ЛГБТК+ у столиці. Захід планується провести в метрополітені Києва для забезпечення безпеки, і зараз ведуться переговори з військовою адміністрацією.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко презентував новий унікальний міст-хвилю у столиці. Він з'єднує Оболонський острів та набережну та побудований на гроші іноземних і українських меценатів.