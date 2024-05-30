Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новину про проведення КиївПрайду arrow

Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новину про проведення КиївПрайду

30 травня 2024 18:40
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новину про проведення КиївПрайду
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У столиці вперше з початку повномасштабної війни пройде Марш рівності та благодійний фестиваль ЛГБТК+. Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін вже відреагував на цю новину.

Про це стало відомо з його допису в  Telegram, оприлюдненого у четвер, 30 травня.

Читайте також:

Жорін про КиївПрайд

Заступник командира Третьої ОШБр обурений новиною про проведення фестивалю ЛГБТК+ у Києві. Він вважає, що для воюючої країни, цей захід є неважливим.

"Нагадаю, з якими гаслами виходила ця "спільнота" на минулі марші", — написав Жорін додавши в допис фотографії.

Скриншот допису Максима Жоріна
Скриншот допису Максима Жоріна

Нагадаємо, КиївПрайд вперше з початку повномасштабної війни організовує Марш рівності та благодійний фестиваль ЛГБТК+ у столиці. Захід планується провести в метрополітені Києва для забезпечення безпеки, і зараз ведуться переговори з військовою адміністрацією.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко презентував новий унікальний міст-хвилю у столиці. Він з'єднує Оболонський острів та набережну та побудований на гроші іноземних і українських меценатів.

Україна
Максим Жорін
Київ
ЛГБТ
гей
акція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище