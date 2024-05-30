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Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новость о проведении КиевПрайда

30 мая 2024 18:40
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Бригадир София
редактор
Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новость о проведении КиевПрайда
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В столице впервые с начала полномасштабной войны пройдет Марш равенства и благотворительный фестиваль ЛГБТК+. Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин уже отреагировал на новость.

Об этом стало известно из его сообщения в  Telegram, обнародованного в четверг, 30 мая.

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Заместитель командира Третьей ОШБр возмущен новостью о проведении фестиваля ЛГБТК+ в Киеве. Он считает, что для воюющей страны, это мероприятие, является неважным.

"Напомню, с какими лозунгами выходило это "сообщество" на прошлые марши", — написал Жорин, добавив в пост фотографии.

Скриншот сообщения Максима Жорина
Скриншот поста Максима Жорина

Напомним, КиевПрайд впервые с начала полномасштабной войны организует Марш равенства и благотворительный фестиваль ЛГБТК+ в столице. Мероприятие планируется провести в метрополитене Киева для обеспечения безопасности и сейчас ведутся переговоры с военной администрацией.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко презентовал новый уникальный мост-волну в столице. Он объединяет Оболонский остров и набережную и построен на деньги иностранных и украинских меценатов.

Украина
Максим Жорин
Киев
ЛГБТ
гей
акция

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