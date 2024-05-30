В столиці вперше з початку повномасштабної війни пройде КиївПрайд — що відомо

КиївПрайд у 2021 році. Фото: Радіо Свобода

КиївПрайд вперше з часу початку повномасштабної війни організовує Марш рівності та благодійний фестиваль ЛГБТК+ у столиці. Захід планується провести в метрополітені Києва для забезпечення безпеки, і в цей час ведуться переговори з військовою адміністрацією.

Про це повідомила громадська організація KyivPride у Instagram.

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Цього року українці матимуть можливість взяти участь у Марші рівності та ЛГБТК+ фестивалі, який не лише підтримує права та видимість ЛГБТК+ спільноти, але й збирає допомогу для українських військових.

Організатори КиївПрайду 2024 зазначають, що прайд є платформою для захисту прав людини, а в умовах війни — це шанс забезпечити Україні міжнародну підтримку та допомогу для dsqcmrjdb[.

9 червня в артцентрі Closer відбудеться Благодійний освітній фестиваль КиївПрайд, де пройдуть лекції, дискусії, креативні майстерні, ярмарок, психологічні консультації, майстер-класи та музичні заходи. Також буде вручено нагороду KyivPride Awards союзникам та союзницям ЛГБТК+ спільноти.

Зібрані кошти під час фестивалю будуть направлені на Прайд-збір, ініційований українськими ЛГБТК+ організаціями для збору 4 млн грн на підтримку українських захисників.

16 червня відбудеться Марш Рівності, який востаннє проходив у 2021 році. Цьогорічний марш відбудеться в київському метро з дотриманням усіх безпекових норм і буде узгоджений з владою. КиївПрайд веде переговори з військовою адміністрацією.

Організатори інформують, що взяти участь у Марші рівності зможуть лише 500 осіб, включаючи активістів, представників ЛГБТК+ та правозахисних організацій, волонтерів. Детальнішу інформацію про заходи КиївПрайду 2024 та способи участі можна знайти на сторінках організаторів у соціальних мережах.

Допис KyivPride. Фото: скриншот

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко презентував новий унікальний міст-хвилю у столиці. Він з'єднує Оболонський острів та набережну та побудований на гроші іноземних і українських меценатів.

Раніше Ольга Сумська разом зі своїм чоловіком прогулялися новим столичним мостом "Хвилі Азову" та нарвались на хейт у мережі. Багато українців вважає такий контент недоречним і звинувачують мера Києва у тому, що витрачені на нього кошти варто було спрямувати на військо.